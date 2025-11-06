Осенний фестиваль ГТО пройдет во время Самарского полумарафона "В беге мы едины

В воскресенье, 9 ноября, в Самаре пройдет легкоатлетический забег "В беге мы едины". Он будет посвящен Дню народного единства и станет завершением бегового сезона 2025 года. На сегодня регистрацию прошли уже более 1800 человек. Также в рамках полумарафона состоится осенний фестиваль ВФСК ГТО.
Участников забега по набережной Волги ждут дистанции 3, 5, 10 и 21,1 км, детские 300 и 600 м, инклюзивный старт на 600 м, корпоративный старт 5×3 км, северная ходьба на 3 и 10 км, а также "Самарская миля" 1586 метров.
С 10:00 до 16:00 в рамках полумарафона около бассейна ЦСКА состоится осенний Фестиваль ВФСК ГТО, где можно выполнить нормативы комплекса: весь легкоатлетический блок, силовой блок и испытания на гибкость. Для этого нужно зарегистрироваться в АИС ГТО www.gto.ru и иметь уникальный идентификационный номер (УИН-номер). Также при регистрации нужно будет предъявить паспорт/свидетельство о рождении (для несовершеннолетних), медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов комплекса ГТО сроком действия не более года, согласие на обработку персональных данных и согласие законного представителя (для несовершеннолетних). Желательно наличие индивидуальной или коллективной заявки. Заявки принимаются на почту sport@cfks163.ru, wolf23_nsk@mail.ru.
Выдача стартовых пакетов на забег будет проходить на площадке ТЦ "Гудок" 7 ноября, с 15:00 до 21:00, и 8 ноября, с 11:00 до 21:00. Иногородние участники смогут получить стартовые пакеты с 8:00 в день забега на стартовой площадке около ЦСК ВВС (Волжский проспект, 10). В 8:45 состоится торжественное открытие полумарафона.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.