Осенний фестиваль ГТО пройдет во время Самарского полумарафона "В беге мы едины

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В воскресенье, 9 ноября, в Самаре пройдет легкоатлетический забег "В беге мы едины". Он будет посвящен Дню народного единства и станет завершением бегового сезона 2025 года. На сегодня регистрацию прошли уже более 1800 человек. Также в рамках полумарафона состоится осенний фестиваль ВФСК ГТО.

Фото: администрация Самары

Участников забега по набережной Волги ждут дистанции 3, 5, 10 и 21,1 км, детские 300 и 600 м, инклюзивный старт на 600 м, корпоративный старт 5×3 км, северная ходьба на 3 и 10 км, а также "Самарская миля" 1586 метров.

С 10:00 до 16:00 в рамках полумарафона около бассейна ЦСКА состоится осенний Фестиваль ВФСК ГТО, где можно выполнить нормативы комплекса: весь легкоатлетический блок, силовой блок и испытания на гибкость. Для этого нужно зарегистрироваться в АИС ГТО www.gto.ru и иметь уникальный идентификационный номер (УИН-номер). Также при регистрации нужно будет предъявить паспорт/свидетельство о рождении (для несовершеннолетних), медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов комплекса ГТО сроком действия не более года, согласие на обработку персональных данных и согласие законного представителя (для несовершеннолетних). Желательно наличие индивидуальной или коллективной заявки. Заявки принимаются на почту sport@cfks163.ru, wolf23_nsk@mail.ru.

Выдача стартовых пакетов на забег будет проходить на площадке ТЦ "Гудок" 7 ноября, с 15:00 до 21:00, и 8 ноября, с 11:00 до 21:00. Иногородние участники смогут получить стартовые пакеты с 8:00 в день забега на стартовой площадке около ЦСК ВВС (Волжский проспект, 10). В 8:45 состоится торжественное открытие полумарафона. 

