Самарцы завоевали второе место в кубке "Русской общины"

Два дня, 19 и 20 сентября, в Москве шли общероссийские соревнования по четырем видам спорта: русская игра в мяч кила, русское единоборство буза, лапта и гиревой спорт. Представить свои команды смогли всего восемь городов России, которые боролись за всероссийский кубок Русской общины "Русская сила": Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Ярославль, Владимир, Саратов и Самара.

В отличие от многих субъектов Российской Федерации в Самаре оказались представлены все необходимые для участия дисциплины. Десять человек от Русской общины Самары вызвались защищать честь нашего региона.

Самарские бузники забрали в своей дисциплине первые места, поборов мощных соперников. первое место занял региональный координатор патриотического движения Русская община Самарской области, тренер и педагог по единоборствам с 15-летним стажем Андрей Долгов, второе - член Русской общины Самара, чемпион России по ММА Артем Салахов.

Высокие результаты показала команда самарских килистов клуба "Егорий Храбрый", заняв третье место в своем направлении.

Также самарцам удалось занять четвертые места в лапте и гиревом спорте. "Когда мы увидели, с кем предстоит состязаться Сергею Размазину — с чемпионами по гиревому спорту — мы думали, окажемся в хвосте списка. Но Сергей не сдался, выложился на 100 процентов и забрал четвертое место!", — рассказывают самарские участники соревнований.

Не проще было и в лапте. Это направление только зарождается в нашем регионе. Не все, кто играет сейчас в лапту, смогли поехать на соревнования, но самарцы не растерялись: на лапту пошли и бузники, и килисты. Бегали и уворачивались от мяча на износ, некоторые "выходили из строя", их тут же заменяли другие, менее опытные, но не менее заряженные на победу.

В итоге у Русской общины Самары второе командное место.

"Соревнования прошли на высшем уровне. Наши мужчины бились из последних сил, все забирали, не отдавали ничего — и в киле, и в лапте, и в гиревом спорте. Самара зарекомендовала себя. Уверен, что у нас впереди много побед. Продолжаем развивать в нашем регионе русский спорт, продолжаем усиленно тренироваться. Русскому спорту быть!" — поделился впечатлениями Андрей Долгов.

Напомним, Русская община Самары активно возрождает и развивает русскую народную культуру и русский спорт как составляющие русского мира. Узнать больше о русском спорте и попробовать себя в разных дисциплинах можно в эту субботу, 27 сентября, в рамках мероприятия "Ленточка доблести".

Видео выступлений самарской команды в общероссийском соревновании можно посмотреть в телеграм-канале Русской общины Самары.