Самарцы завоевали второе место в кубке "Русской общины"

Два дня, 19 и 20 сентября, в Москве шли общероссийские соревнования по четырем видам спорта: русская игра в мяч кила, русское единоборство буза, лапта и гиревой спорт. Представить свои команды смогли всего восемь городов России, которые боролись за всероссийский кубок Русской общины "Русская сила": Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Ярославль, Владимир, Саратов и Самара.
В отличие от многих субъектов Российской Федерации в Самаре оказались представлены все необходимые для участия дисциплины. Десять человек от Русской общины Самары вызвались защищать честь нашего региона.
Самарские бузники забрали в своей дисциплине первые места, поборов мощных соперников. первое место занял региональный координатор патриотического движения Русская община Самарской области, тренер и педагог по единоборствам с 15-летним стажем Андрей Долгов, второе - член Русской общины Самара, чемпион России по ММА Артем Салахов.
Высокие результаты показала команда самарских килистов клуба "Егорий Храбрый", заняв третье место в своем направлении.
Также самарцам удалось занять четвертые места в лапте и гиревом спорте. "Когда мы увидели, с кем предстоит состязаться Сергею Размазину — с чемпионами по гиревому спорту — мы думали, окажемся в хвосте списка. Но Сергей не сдался, выложился на 100 процентов и забрал четвертое место!", — рассказывают самарские участники соревнований.
Не проще было и в лапте. Это направление только зарождается в нашем регионе. Не все, кто играет сейчас в лапту, смогли поехать на соревнования, но самарцы не растерялись: на лапту пошли и бузники, и килисты. Бегали и уворачивались от мяча на износ, некоторые "выходили из строя", их тут же заменяли другие, менее опытные, но не менее заряженные на победу.
В итоге у Русской общины Самары второе командное место.
"Соревнования прошли на высшем уровне. Наши мужчины бились из последних сил, все забирали, не отдавали ничего — и в киле, и в лапте, и в гиревом спорте. Самара зарекомендовала себя. Уверен, что у нас впереди много побед. Продолжаем развивать в нашем регионе русский спорт, продолжаем усиленно тренироваться. Русскому спорту быть!" — поделился впечатлениями Андрей Долгов.
Напомним, Русская община Самары активно возрождает и развивает русскую народную культуру и русский спорт как составляющие русского мира. Узнать больше о русском спорте и попробовать себя в разных дисциплинах можно в эту субботу, 27 сентября, в рамках мероприятия "Ленточка доблести".
Видео выступлений самарской команды в общероссийском соревновании можно посмотреть в телеграм-канале Русской общины Самары.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.