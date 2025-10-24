В Самаре состоялся фестиваль чемпионов комплекса ГТО "Игры ГТО"

С 19 по 24 октября в Самаре на базе универсального комплекса "МТЛ-Арена" проходил фестиваль чемпионов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" "Игры ГТО".

"Президент России Владимир Владимирович Путин отмечает, что мы должны стремиться к тому, чтобы как можно больше людей в стране занимались физической культурой и спортом, и создавать для этого все условия. Фестиваль чемпионов "Игры ГТО" — масштабный спортивный праздник, который собирает на своей площадке сильнейших участников. Подобные мероприятия являются мощным импульсом, вовлекающим все больше взрослых и детей в движение ГТО", — отметил в обращении к участникам фестиваля министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

26 команд из 26 регионов России по 8 человек в каждой соревновались в Самаре в трех эстафетных гонках с препятствиями. В классической "Гонке ГТО" участникам нужно было выполнить ряд нормативов ГТО наиболее технично и быстро, в командной гонке участники соревновались в парах, а заключительная "Гонка чемпионов" определяла самых выносливых: тех, кто мог правильно сделать максимальное количество повторений.

"Каждая гонка сама по себе очень насыщенная, программы каждого старта разные. Определить, кто победитель, можно только по итогу прохождения всех трех гонок. Соответственно, на каждом старте команда должна была выложиться по полной, показать высокий результат. Только тогда она может стать чемпионом", — рассказала о программе фестиваля замначальника управления правления внедрения комплекса ГТО Федеральной дирекции спортмероприятий Светлана Игнатовская.

Сильнейшей командой фестиваля по сумме результатов всех трех эстафет стала сборная Белгородской области, серебро у команды Пермского края, бронза у сборной Ханты-Мансийского автономного округа.

Спортсмены Самарской области — Диана Глухова, Ольга Лопатина, Мария Серенкова, Алия Морозова, Альберт Мавлюшев, Сергей Кузнецов, Сергей Сушилин и Сергей Глушков — достойно бились за победу в каждой из эстафет.

"Занятия спортом и подготовка к выполнению комплекса ГТО дают не только физическую форму, но и энергию, и уверенность в себе. И это отражается на всех твоих действиях. Мне удалось привлечь к занятиям и детей, и супругу, и маму, и коллег на предприятии. Хочется на своем примере показывать окружающим, что никогда не поздно начинать заниматься и вести здоровый образ жизни", — поделился своей мотивацией спортсмен сборной Самарской области, постоянный участник фестивалей комплекса ГТО Сергей Глушков.

Самарская область принимала "Игры ГТО" во второй раз. Наш регион является одним из лидеров по внедрению движения ГТО. Участниками комплекса уже являются 720 000 жителей Самарской области. А с целью развития и поддержки массового спорта в регионе действует разработанная по решению губернатора Вячеслава Федорищева программа "Мастер спорта".

"В Самарской области любят спорт, любят заниматься физкультурой, а ГТО — это прямая дорога в спорт с самого детства, первое подтверждение того, что ты можешь чего-то достичь. Это влияет на всю дальнейшую жизнь. Комплекс ГТО был возрожден в 2014 году. Самарская область была одним из инициаторов этого возрождения и находится в числе лидеров движения и сейчас. Приятно видеть, сколько участников собирают всероссийские "Игры ГТО". Это показывает, насколько значимо движение ГТО, насколько люди с желанием хотят заниматься физической культурой и спортом и достигать спортивных результатов", — отметил первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.

Цель комплекса ГТО — вовлечение населения в систематические занятия физкультурой и спортом. Комплекс ГТО реализуется в рамках госпрограммы "Спорт России". Он доступен всем жителям России в возрасте от 6 лет и старше.