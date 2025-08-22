Самарские ветераны СВО завоевали шесть наград на "Кубке Защитников Отечества" ПФО

В Нижегородской области завершился "Кубок защитников Отечества" среди ветеранов специальной военной операции из Приволжского федерального округа. Команда Самарской области - 13 ветеранов СВО из Самары, Тольятти, Жигулевска и Похвистнево - завоевала шесть наград.

В рамках мероприятия прошел паралимпийский урок для участников межрегионального "Кубка Защитников Отечества" среди ветеранов из регионов ПФО.

К спортсменам обратился президент Паралимпийского комитета Павел Рожков. "Многие ветераны СВО занимаются паралимпийскими видами спорта и показывают высокие результаты. Сегодня уже 500 участников специальной военной операции вошли в составы сборных команд регионов России, из них 60 спортсменов - представители Приволжского федерального округа. А порядка 30 ветеранов вошли в наши национальные сборные команды", - отметил он.

Информационно-образовательную часть урока провели участники Кубка - спортсмены с многочисленными наградами в разных дисциплинах. Они рассказали ветеранам СВО о паралимпийских видах спорта и ценностях, о предстоящих спортивных мероприятиях, о своих спортивных достижениях, поделились опытом реабилитации при помощи физической культуры. После мероприятия в рамках проекта ПКР "Мы вместе. Спорт", который проходит при поддержке Фонда президентских грантов, были организованы мастер-классы по пулевой стрельбе, пауэрлифтингу, стрельбе из лука, настольному теннису, спортивному метанию ножа и настольному теннису спорта слепых (шоудауну).

Мастер-класс по спортивному метанию ножа провел и ветеран СВО из Самары - Максим Меделяев, выпускник "Школы героев" - проекта, который инициирован губернатором Вячеславом Федорищевым и служит продолжением президентского "Время героев". В последующие дни спортсмены из разных регионов страны состязались в настольном теннисе, волейболе сидя, пулевой стрельбе, пауэрлифтинге, стрельбе из лука и других дисциплинах.

Всего на Кубке защитников Отечества в Нижегородской области приняли участие 130 ветеранов СВО из разных уголков страны. Команда ветеранов СВО нашего региона приехала на соревнования показать высокие результаты, проявить себя.

"Организация спортивных мероприятий с участием ветеранов СВО и содействие их вовлечению в паралимпийское движение - одно из ключевых направлений совместной работы Фонда "Защитники Отечества" и Министерства спорта", - прокомментировала Елена Борискина, заместитель руководителя Самарского филиала Фонда.

Самарский филиал фонда "Защитники Отечества" совместно с министерством спорта Самарской области собрал команду по дисциплине "волейбол сидя" среди ветеранов СВО для участия в "Кубке Защитников Отечества". Основная цель создания команды - через спорт помочь бойцам реабилитироваться. Самарская команда ветеранов СВО стала бронзовым призером Кубка защитников Отечества ПФО по волейболу сидя. По итогам проведения финальных состязаний "Кубка Защитников Отечества" наши ребята заняли третье место в этой дисциплине.

Призерами стали Алексей Свистунов, Павел Разеев, Вячеслав Петров, Валерий Богатиков, Андрей Смирнов, Тимофей Лепский, Александр Смык, Евгений Махортов. Честь возглавить команду ветеранов СВО выпала Алексею Свистунову.

"Игра прошла отлично! Мы заняли третье место. Для нас это хороший дебют. В дальнейшем будем больше тренироваться. Хочется отметить отличную организацию самого мероприятия. Впереди - усиленные тренировки и новые победы!" - отметил Алексей Свистунов.

Тольяттинец Иннокентий Красильников - победитель "Кубка Защитников Отечества" ПФО по стрельбе из лука. Иннокентий признался, что этот триумф на Кубке защитников Отечества дался ему непросто. По его словам, победе способствовали подготовка тренера Виктора Шешунова, всесторонняя поддержка Самарского филиала фонда "Защитники Отечества" и министерства спорта.

"На Кубке Защитников выступал первый раз. В стрельбе из лука очень важны физика и техника, но главное - нервы. Квалификацию отстрелял блестяще. Казалось бы, самое время расслабиться, но я старался быть в готовности. Четвертьфинал и полуфинал прошли напряженно, вытянул на морально-волевых качествах. Когда вышел в финал, понял, что не смогу проиграть, за меня болела вся команда и весь регион. Вышел на рубеж и сделал так, как меня учил тренер: "Без промаха бей!" В итоге победа - очень тяжелая, поэтому и ценная! Был горд завоевать первое золото для региона по стрельбе из лука! Благодарю самарский филиал фонда "Защитники Отечества" за то, что уделяет внимание вопросам реабилитации ветеранов СВО через спорт", - поделился мнением победитель.

Член Ассоциации ветеранов СВО города Самары, выпускник региональной программы "Школа героев" Максим Меделяев взял золото в спортивном метании ножа, а также серебро в пулевой стрельбе.

"Невероятно рад участвовать в соревнованиях среди боевых братьев, ветеранов СВО. Для меня это не просто спорт - это возможность доказать себе и другим, что ранение - не приговор. Это новая глава, в которой мы продолжаем быть сильными, целеустремленными и верными своему делу. Безумно горд, что смог показать хорошие результаты: первое место в спортивном метании ножа и второе место в пулевой стрельбе! Спасибо организаторам за этот праздник силы духа. Адаптивный спорт - это наша реабилитация, наша мотивация и наше братство! Это возможность почувствовать себя снова в строю, ощутить вкус победы и поверить в свои силы. Вместе мы - сила!" - отметил герой.