16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Транспорт Будущего" поддержал несколько спортивных мероприятий В День физкультурника в Самаре будет работать 45 интерактивных площадок В Самарской области стартует фестиваль пляжных видов спорта "Тольяттиазот" организовал семейный футбольный праздник В Самарской области завершено строительство пяти новых спортплощадок

Массовый спорт Спорт

"Транспорт Будущего" поддержал несколько спортивных мероприятий

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники "Транспорта Будущего" активно участвуют в спортивных мероприятиях различного уровня, только за первое полугодие спортсмены-любители пробежали 220 километров, сообщили в компании.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

С начала года компания "Транспорт Будущего" выступила генеральным партнером нескольких легкоатлетических мероприятий, среди них "Космический марафон", "Королева спорта" в Самаре, забег "Манеж в движении", региональный "Трейл забег". Также сотрудники стали участниками Казанского полумарафона в столице Татарстана и "Гонке героев". Спортивные события не только способствовали популяризации здорового образа жизни, но и продемонстрировали командный дух в компании.

"Рады поддерживать инициативы наших сотрудников в спортивных мероприятиях. Это не только укрепляет здоровье, но и способствует развитию культуры здорового образа жизни, укрепляет командные отношения. "Транспорт Будущего" продолжит участвовать в спортивной жизни региона, мы уверены, что такие старты позволяют нашим сотрудникам достигать новых высот в спорте и профессиональной деятельности", — прокомментировал генеральный директор компании "Транспорт Будущего Самара" Илья Сидоров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 29 апреля 2015 06:54 В Самаре прошел фестиваль "Открытие летнего велосезона"

Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.

М С 09 декабря 2014 07:45 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.

Thought Mind 06 декабря 2014 19:31 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?

Максим Ромашов 12 апреля 2013 16:16 Николай Меркушкин: "В Самаре должно быть как минимум 12 ледовых площадок"

Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.

Дмитрий Гр 04 марта 2013 09:26 В Самаре состоялся финальный этап турнира по мини-футболу "Дружба народов"

финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.

Фото на сайте

В Самаре прошел X "Космический полумарафон"

В Самаре прошел X "Космический полумарафон"

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31