"Транспорт Будущего" поддержал несколько спортивных мероприятий

Сотрудники "Транспорта Будущего" активно участвуют в спортивных мероприятиях различного уровня, только за первое полугодие спортсмены-любители пробежали 220 километров, сообщили в компании.
С начала года компания "Транспорт Будущего" выступила генеральным партнером нескольких легкоатлетических мероприятий, среди них "Космический марафон", "Королева спорта" в Самаре, забег "Манеж в движении", региональный "Трейл забег". Также сотрудники стали участниками Казанского полумарафона в столице Татарстана и "Гонке героев". Спортивные события не только способствовали популяризации здорового образа жизни, но и продемонстрировали командный дух в компании.
"Рады поддерживать инициативы наших сотрудников в спортивных мероприятиях. Это не только укрепляет здоровье, но и способствует развитию культуры здорового образа жизни, укрепляет командные отношения. "Транспорт Будущего" продолжит участвовать в спортивной жизни региона, мы уверены, что такие старты позволяют нашим сотрудникам достигать новых высот в спорте и профессиональной деятельности", — прокомментировал генеральный директор компании "Транспорт Будущего Самара" Илья Сидоров.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.