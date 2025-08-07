"Транспорт Будущего" поддержал несколько спортивных мероприятий

Сотрудники "Транспорта Будущего" активно участвуют в спортивных мероприятиях различного уровня, только за первое полугодие спортсмены-любители пробежали 220 километров, сообщили в компании.

С начала года компания "Транспорт Будущего" выступила генеральным партнером нескольких легкоатлетических мероприятий, среди них "Космический марафон", "Королева спорта" в Самаре, забег "Манеж в движении", региональный "Трейл забег". Также сотрудники стали участниками Казанского полумарафона в столице Татарстана и "Гонке героев". Спортивные события не только способствовали популяризации здорового образа жизни, но и продемонстрировали командный дух в компании.

"Рады поддерживать инициативы наших сотрудников в спортивных мероприятиях. Это не только укрепляет здоровье, но и способствует развитию культуры здорового образа жизни, укрепляет командные отношения. "Транспорт Будущего" продолжит участвовать в спортивной жизни региона, мы уверены, что такие старты позволяют нашим сотрудникам достигать новых высот в спорте и профессиональной деятельности", — прокомментировал генеральный директор компании "Транспорт Будущего Самара" Илья Сидоров.