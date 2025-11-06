16+
Спорт

Рубен Бегунц: "Развитие корпоративного спорта — один из аспектов бизнес-успеха"

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Развитие корпоративного спорта и поддержка здорового образа жизни играют все большую роль для мотивации сотрудников. При этом инвестиции в корпоративный спорт создают условия для роста бизнеса всей компании.

Фото: предоставлено ПСБ

Об этом рассказал Рубен Бегунц, вице-президент — директор департамента корпоративной культуры и устойчивого развития ПСБ, выступая на сессии "Корпоративный спорт: как оценить эффективность инвестиций", которая прошла в рамках XIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" в Самаре.

"Мы отмечаем, что спорт становится не только частью обычной жизни, но и важной составляющей работы. Он востребован как среди сотрудников, так и является неотъемлемым фактором для развития и успеха всей компании. С 2019 года банк реализует специальную программу "ПСБ Спорт", которая насчитывает около 12 000 участников со всех уголков России и включает в себя различные мероприятия, забеги и беговые клубы. Только за прошлый год мы сформировали 30 беговых клубов по всей стране. Также в рамках "ПСБ Спорт" в банке запущен проект "ПСБ ГТО". При этом мы стремимся к тому, чтобы подобные события были направлены не только на работников, но и на членов их семей, родных и близких — для этого мы реализуем еще один проект "ПСБ Спортивная семья", объединяющий всех в одно большое корпоративное сообщество", — отметил Рубен Бегунц.

В сессии также приняли участие директор департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта РФ Максим Уразов, президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Трудовые резервы" Илья Галаев, председатель Ассоциации развития корпоративного спорта Андрей Брабец, генеральный директор Российского физкультурно-спортивного общества "Локомотив" Андрей Голдобин и другие.

