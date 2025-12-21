16+
Образование Общество

Студент ПГУТИ победил в международном чемпионате Yandex Cup 2025

СТАМБУЛ. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Студент 4-го курса Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Дмитрий Данилов победил в прошедшем в Стамбуле международном чемпионате по программированию Yandex Cup 2025. Об этом сообщает вуз.

Фото: предоставлено ПГУТИ

Дмитрий соревновался по направлению "Фронтенд" .Он получил денежный приз в размере 200 тыс. рублей. "Финал был организован на высшем уровне. Задания были близки к реальным кейсам, но требовали серьёзной оптимизации и алгоритмического подхода. Это мотивирует работать усерднее и даёт чувство гордости за то, что представляешь свою страну", — отметил Дмитрий Данилов.

Yandex Cup объединяет несколько ключевых направлений современной разработки: бэкенд, фронтенд, алгоритмы, мобильную разработку, аналитику и машинное обучение. Участникам предлагались задания повышенной сложности, приближенные к реальным индустриальным кейсам.

В 2025 г. в чемпионате приняли участие более 21 тыс. человек из 90 стран мира. По итогам отборочных этапов в финал вышли 196 сильнейших участников из 21 страны.

