"Горнолыжка" в Самаре откроется 27 декабря

Горнолыжный комплекс "СОК" в Самаре откроется 27 декабря. Посетителей ждет праздничное открытие всех трасс: 1, 2, 5, 6 и учебные трассы.

Однако уже 20 декабря состоится техническое открытие двух из пяти трасс. Работа комплекса с 9:00 до 16:00.