"Горнолыжка" в Самаре откроется 27 декабря

Горнолыжный комплекс "СОК" в Самаре откроется 27 декабря. Посетителей ждет праздничное открытие всех трасс: 1, 2, 5, 6 и учебные трассы.
Однако уже 20 декабря состоится техническое открытие двух из пяти трасс. Работа комплекса с 9:00 до 16:00.
Горнолыжный комплекс "СОК" в Самаре откроется 27 декабря. Посетителей ждет праздничное открытие всех трасс: 1, 2, 5, 6 и учебные трассы.
Однако уже 20 декабря состоится техническое открытие двух из пяти трасс. Работа комплекса с 9:00 до 16:00.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.