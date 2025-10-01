Мир силы: в Самаре открылся клуб Royal Gym с медицинским SPA

Шоу барабанов, зажигательная зумба, силовые челленджи и кроссфит-баттл. В Самаре состоялось торжественное открытие премиального фитнес-клуба Royal Gym & Medical SPA. Пространство объединяет в себе тренажёрный зал с зонами для функциональных тренировок и боевых искусств, залы для групповых занятий, просторные wellness-комплексы, эстетическую косметологию и SPA — уже стало точкой притяжения тех, кто выбирает здоровый образ жизни.

Для комфортных тренировок

Фитнес-клуб Royal Gym & Medical SPA единственный в своем роде в стране. Он расположился на третьем этаже бизнес-центра "Вертикаль" и занимает территорию площадью более 4 тысяч квадратных метров. Причем половина приходится на тренажерный зал. Масштаб впечатляет. Здесь установили более 110 тренажеров титулованного немецкого производителя Gym80 Int.

По словам руководителя Royal Gym Александра Бушуева, планировку фитнес-пространства не раз корректировали с учетом лучших практик и пожеланий клиентов, чтобы довести его до уровня совершенства.

"Идея проекта заключается в создании такого уникального клуба, в котором каждый человек, который хочет позаботиться о своем теле и здоровье, мог это осуществлять в комфортной обстановке. Для поддержания физической формы доступны более 50 разновидностей тренажеров, залы боевых искусств и групповых занятий, а также сильная команда тренеров, в которой сейчас более 50 человек", — отметил Александр Бушуев.

Члены клуба уже оценили такой подход к формированию пространства. По их словам, разнообразие и количество тренажёров позволяют провести как быструю тренировку при ограниченном времени, так и комплексную, когда хочется максимально проработать все группы мышц.

Довести результаты до совершенства и восстановить силы члены клуба могут в Royal Medical SPA, где доступны услуги современной косметологии, аппаратные методики коррекции фигуры, разнообразные SPA-программы и акватерапия.

"Люди, которые посещают фитнес, — это люди особой касты. Они заботятся о здоровье и красоте своего тела. Силу мышц и выносливость члены клуба оттачивают в зале. Мы же помогаем им восстановиться, закрепить результат с помощью оздоровительных и косметологических процедур, а также предоставить качественный уход за кожей", — отметила главный врач Royal Medical Spa Олеся Гуторова.

Торжество спорта и стиля

Церемония открытия клуба Royal Gym началась с яркого барабанного шоу, которое всех зарядило на предстоящие спортивные рекорды. После торжественного перерезания красной ленточки стартовали челленджи и баттлы, где каждый желающий смог себя испытать и побороться за ценные призы. Это стало настоящим праздником силы и красоты.



Члены клуба станцевали зумбу, посоревновались в жиме лежа и строгом подъеме на бицепс, а также поучаствовали в тесте на выносливость: вис на перекладине и удержание штанги на время. Одним из самых ярких стал женский челлендж "Твоя максималка". Хрупкие девушки выполняли упражнение ягодичный мост с весом и поразили всех своей силой.

Также для гостей работали интерактивные станции. С помощью силомера и датчиков движения можно было узнать, насколько ты силен и быстр. А сделать уникальные кадры для рилсов помогала роборука, расположенная в видеозоне.

Сбросить напряжение и передохнуть гостям предложили в зоне изысканного ухода от Royal Medical Spa. В день открытия здесь можно было провести тест-драйв некоторых процедур и получить консультации специалистов.

"Мероприятие было классным и интересным. Организаторы провели много разнообразных активностей. Я участвовала в челлендже по ягодичному мосту: подняла 70 килограммов 40 раз. А на силомере выдала результат 35 тысяч", — поделилась впечатлениями член клуба Royal Gym Амина Абасова.

Завершилась церемония розыгрышем призов и сладким угощением: тортом со съедобными гантелями и штангами.