В понедельник, 29 декабря, в Самаре три человека погибли от отравления угарным газом, сообщает Госжилинспекция Самарской области.
ЧП произошло в жилом доме №61 по ул. Мориса Тореза. На месте работают сотрудники государственной жилищной инспекции.
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс