16+
В Самаре три человека погибли от отравления угарным газом

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 29 декабря, в Самаре три человека погибли от отравления угарным газом, сообщает Госжилинспекция Самарской области.

Фото: ГЖИ Самарской области

ЧП произошло в жилом доме №61 по ул. Мориса Тореза. На месте работают сотрудники государственной жилищной инспекции.

