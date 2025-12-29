16+
Суды Происшествия

Жительница Самарской области получила 18 лет колонии за убийство свекрови

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский областной суд вынес приговор 44-летней жительнице Октябрьска, которую обвиняли в убийстве ради недвижимости. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, 18 июня 2024 г. в Волге обнаружили тело 73-летней женщины с признаками насильственной смерти. По горячим следам задержали подозреваемых: местную жительницу и ее сожителя.
44-летняя обвиняемая жила с бывшей свекровью и 30-летним сожителем. Женщины конфликтовали из-за квартиры. В итоге, чтобы завладеть жилплощадью, пара спланировала убийство пенсионерки. В июне 2024 г. пьяный мужчина несколько раз ударил потерпевшую по голове. Затем все трое отправились выпивать на берег реки, где сожители напоили пенсионерку водкой с уксусом и толкнули в воду, чтобы инсценировать несчастный случай. В итоге пострадавшая скончалась.

Как выяснилось, обвиняемая ранее была судима за убийство своей матери.

В итоге женщину приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Уголовное дело второго участника преступления выделено в отдельное производство. 

Гид потребителя

