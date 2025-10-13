Пару из Самарской области будут судить за убийство старушки

В Самарской области отправили в суд уголовное дело двоих местных жителей, обвиняемых в убийстве по предварительному сговору. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, 18 июня 2024 г. в Волге было обнаружено тело 73-летней женщины с признаками насильственной смерти. По горячим следам задержали подозреваемых: местного жителя и его сожительницу.

По версии следствия, 30-летний сызранец жил со своей 44-летней сожительницей и ее 73-летней бывшей свекровью. У женщин был конфликт из-за квартиры. В итоге, чтобы завладеть жилплощадью, пара спланировала убийство пенсионерки. В июне 2024 г. пьяный мужчина несколько раз ударил потерпевшую по голове. Затем все трое отправились выпивать на берег реки, где сожители напоили пенсионерку уксусом и толкнули в воду, чтобы инсценировать несчастный случай. В итоге пострадавшая скончалась.