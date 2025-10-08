Минус 500 тыс. рублей: в Тольятти жертвой мошенников стала 84-летняя женщина

В полицию Тольятти обратилась 84-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Неизвестные смогли выманить у нее полмиллиона рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Пенсионерка рассказала, что на днях ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он убедил пожилую женщину, что ее деньги нуждаются в срочном "декларировании" из-за якобы угрозы со стороны злоумышленников, распространяющих фальшивые купюры.

Поддавшись давлению и психологическому воздействию, тольяттинка поверила звонившему и сообщила ему личный адрес, на который в скором времени приехал "сотрудник банковского сектора", которому женщина передала более 500 тыс. рублей.

Спустя время пожилая жительница Тольятти решила поинтересоваться о подлинности своих финансов в кредитном учреждении, однако ее уверили, что никто данной процедурой не занимался и ее обманули мошенники. Женщина незамедлительно обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.