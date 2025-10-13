16+
Авито: новые смартфоны в Самаре стали дешевле на 7% за квартал

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Специалисты Авито изучили динамику цен и продажи новых смартфонов в третьем квартале 2025 года в Самаре и сравнили их с предыдущим кварталом. Оказалось, что цены за этот период снизились на 7%. Сильнее всего подешевели смартфоны Google. А самый заметный рост продаж показал китайский бренд vivo.

Динамика цен

Новые смартфоны в третьем квартале 2025 года на Авито в Самаре в среднем подешевели на 7%. Среди известных брендов заметнее всего снизились в цене смартфоны Google — на 12%. В среднем в новом состоянии они стоили 33 000 рублей. За ними следуют смартфоны vivo. Они стали дешевле на 11%, в среднем их покупали 42 000 рублей в новом варианте. На третьем месте — Samsung. Новые смартфоны этого бренда подешевели на 10%. В среднем они стоили 52 000 рублей.

Также цены снизились на смартфоны Apple — на 7%. Их в среднем покупали за 62 000 рублей. Топ-5 по снижению цены замыкает Infinix — смартфон этого бренда стали дешевле на 6% и в среднем обходились пользователям в 11 000 рублей.

Среди конкретных моделей из самых популярных заметнее всего — на 33% — цены снизились на iPhone 11 от Apple. Они в среднем стоили 16 000 рублей. Также на 16% подешевели iPhone 13, до 30 000 рублей. На 12% дешевле стали iPhone Xr — в среднем они продавались за 12 000 рублей. Кроме того, на 12% подешевели iPhone 14 — до 41 000 рублей. Пятерку замыкает iPhone 13 Pro — эта модель снизилась в цене на 11%, до 40 000 рублей.

Рост продаж

В третьем квартале 2025 года по сравнению с предыдущим кварталом продажи новых смартфонов выросли на 12%. Сильнее всех выросли продажи китайских смартфонов vivo — в 2,5 раза. На втором месте — OnePlus с ростом продаж в два раза. На 88% выросли продажи смартфонов Infinix. Также на Авито стали чаще покупать телефоны Huawei и HONOR — на 58% и 31% соответственно.

По моделям пятерка лидеров роста продаж распределилась так: на первом месте — iPhone 14. Их стали покупать чаще в 2,5 раза. В два раза выросли продажи iPhone 14 Pro, на 96% — iPhone 13 Pro. Также в топ-5 попопали iPhone 13 и iPhone 12 с ростом продаж на 74%.

