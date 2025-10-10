16+
ИТ Транспорт и связь

Beeline Cloud представил решение для миграции и эксплуатации "1С" в защищенном облаке

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Beeline Cloud вывел на рынок расширенное комплексное решение "1С Cloud Pro", предназначенное для миграции и последующей эксплуатации приложений на платформе "1С: Предприятие" в высокопроизводительной и защищенной облачной инфраструктуре. Сервис предоставляет предприятиям готовую технологическую платформу для размещения систем "1С" с гарантированным уровнем доступности, производительности и безопасности, а также включает полный цикл профессионального сопровождения.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Ключевые компоненты "1С Cloud Pro":

Миграция в облако: Организация переноса существующих систем "1С" в облачную инфраструктуру Beeline Cloud с минимальным временем простоя.

Оптимизированная инфраструктура: Предоставление на выбор типовых конфигураций на базе операционных систем Windows Server с СУБД MS SQL или Linux с СУБД PostgreSQL.

Экспертная поддержка: Полный цикл операционного сопровождения, включая мониторинг, администрирование и обеспечение работоспособности серверных кластеров "1С", систем управления базами данных и веб-публикаций.

Гарантии доступности: Соглашение об уровне сервиса (SLA) обеспечивает базовую доступность на уровне 99,95% с возможностью повышения до 99,99%.

Соответствие стандартам: Инфраструктура решения обладает необходимыми сертификатами, включая соответствие требованиям 152-ФЗ (УЗ-1), ГОСТ Р 57580.1-2017 и другим отраслевым стандартам.

"Предлагаемое решение основано на нашем многолетнем опыте поддержки сложных корпоративных проектов, — отметил Директор по развитию облачного бизнеса и сервисов кибербезопасности "Билайна" Сергей Кондратьев. — "1С Cloud Pro" позволяет не только безопасно перенести ключевые учетные системы в облако, но и гарантировать их стабильную и эффективную работу на всем жизненном цикле".

Процесс внедрения решения включает этапы диагностики, проектирования архитектуры, миграции данных и вывода системы в промышленную эксплуатацию с дальнейшим операционным сопровождением. Beeline Cloud обеспечивает круглосуточный мониторинг работоспособности решения и предоставляет клиентам регулярную отчетность.

