16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вероника Еликова, Т1: "Задача ИТ-компаний — дополнить вузовскую подготовку теми компетенциями, которые реально нужны в работе" ИТ-холдинг Т1: Реальный сектор выбирает ИИ из-за экономии ИТ-холдинг Т1: Есть три сценария работы с большими данными и ИИ Решения Сбера на базе искусственного интеллекта вошли в реестр отечественного ПО ИТ-холдинг Т1 представил первый отечественный ПАК для работы с "ИИ-Фабрикой Сайбокс"

ИТ Транспорт и связь

Вероника Еликова, Т1: "Задача ИТ-компаний — дополнить вузовскую подготовку теми компетенциями, которые реально нужны в работе"

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Тесная работа бизнеса и университетов становится базовым условием подготовки ИТ-кадров нового поколения. Она позволяет оперативно реагировать на изменения рынка и держать контакт "на кончиках пальцев". О том, как выстраивать такую работу, рассказала Вероника Еликова, директор по управлению персоналом Т1 Иннотех.

Сегодня на одну ИТ-вакансию в среднем приходится 18,6 резюме junior-специалистов. У кадров более высокого грейда конкуренция заметно меньше: у "мидлов" — 14,7, тогда как у "синьоров" — всего 3. Несмотря на то что университетское образование — это фундамент, без которого любому ИТ-специалисту невозможно двигаться дальше, серьезной проблемой остается отсутствие практических навыков.

Поэтому, считает Вероника Еликова, сотрудничество компаний и вузов должно строиться так, чтобы усиливать практическую составляющую обучения, а не заменять ее фундаментальную основу. "При взаимодействии с вузами Т1 активно привлекает собственных преподавателей и экспертов, которые помогают совершенствовать учебные планы. Холдинг также проводит мастер-классы, вебинары, хакатоны, лекции — все, что добавляет университетским образовательным программам реальной практической ценности. Кроме того, мы внедряем в процесс обучения свои ИТ-решения. Например, платформу разработки "Сфера", которая позволяет студентам работать с реальными инструментами", — подчеркнула Вероника.

Эксперт также отметила, что участие ИТ-компаний в формировании будущего кадрового резерва не должно ограничиваться исключительно работой с вузами. Среди эффективных инструментов, которые дополняют университетскую базу и помогают студентам быстрее войти в профессию, Вероника Еликова также выделила стажировки и различные образовательные проекты.

"Например, Т1 уже второй год реализует такой практико-ориентированный проект. В этом году порядка 1,5 тысяч студентов приняли в нем участие: месяц они учились дистанционно, месяц работали в командах над собственными кейсами нашего холдинга. Финал прошел очно в трех регионах. В итоге это было полезно и ребятам, и нам: свежий, незамыленный взгляд дал отличные результаты. Другой наш образовательный проект помогает "дотюнинговать" фундаментальное образование под реальные задачи бизнеса. Ребята проходят обучение, после мы проводим тестирования и собеседования и принимаем их на работу в Т1. В результате подобные проекты ИТ-компаний помогают студентам намного быстрее начать свой карьерный путь в ИТ", — поделилась эксперт.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30