Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн представит общероссийский рейтинг ИИ-активности регионов

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Команда Билайн Big Data & AI, развивающая решения на основе больших данных и ИИ, приступила к созданию рейтинга регионов 2026. Эксперты ранее уже разработали и дважды представили рынку "Индекс активности регионов в области ИИ" — рейтинг, где лидеров в сфере развития технологий определяет нейросетевое жюри, на основе публичных данных и публикаций в СМИ.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

В рамках существующего Индекса анализируется пять ключевых аспектов, отражающих степень интеграции ИИ в жизнь регионов:

  • Рынок труда: реальный спрос на ИИ-специалистов, уровень зарплат и динамика закрытия вакансий.
  • Научная активность: исследовательский потенциал, измеряемый через количество релевантных научных публикаций.
  • Медиаприсутствие: интенсивность и тональность обсуждения темы ИИ в СМИ и социальных медиа.
  • Поисковый интерес: уровень заинтересованности жителей технологиями искусственного интеллекта.
  • Образование: доступность и качество программ по ИИ-специальностям в региональных вузах.

Методология рейтинга построена на прозрачных и верифицируемых принципах. Использование нейросети для анализа позволяет обрабатывать огромные массивы данных, выявляя скрытые закономерности. Второй ежегодный Индекс, представленный в октябре 2025 года, базировался на анализе свыше 4,5 миллионов записей. Весь процесс — от сбора и очистки данных до финального расчета — строится на работе сложных математических моделей, представленных командой Билайна. Партнерами, которые осуществляли сбор информации и публикаций для формирования датасета, при этом выступали компании Brand Analytics, Cyberia и Институт анализа больших данных и ИИ Томского государственного университета. Публикация рейтинга не преследует какие-либо коммерческие цели и не направлена на продвижение каких-либо компаний, услуг или регионов. В новом сезоне Билайн планирует усилить методологию и расширить круг источников данных для формирования рейтинга.

Нина Матвиенко, директор по маркетингу Билайн Big Data & AI:

"Нашей команде очень отзывается поручение Президента РФ о формировании нового ежегодного рейтинга цифровой трансформации, ключевым показателем которого станет внедрение искусственного интеллекта. Ведь компания инициировала проект "Индекс активности регионов в области ИИ" и активно его развивает из года в год. Индекс развития регионов стал полноценным инструментом для изучения разных граней использования ИИ в жизни регионов. Мы планируем и дальше развивать наше исследование, масштабируя его под новые вызовы. Надеемся, что накопленный нами опыт может внести значимый вклад в достижение целей, обозначенных Президентом".

Билайн приглашает к сотрудничеству единомышленников — компании, которым также важно развитие ИИ в России, партнеров, обладающих данными для создания всестороннего и всеобъемлющего инструмента оценки цифровой трансформации страны. Оставить заявку можно на сайте проекта, написав на почту организаторам.

