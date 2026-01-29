16+
Транспорт и связь

Культура вышла в онлайн: для 8 000 сельчан Самарской области расширили покрытие LTE

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Еще 26 небольших населенных пунктов Самарской области вошли в программу "Устранение цифрового неравенства". Благодаря сотрудничеству МегаФона и регионального министерства цифрового развития в 2025 году жители сёл и деревень в 12 районах области получили доступ к связи и мобильному интернету оператора на скорости до 50 Мбит/с.

Малые населённые пункты, где суммарно проживает более 8 000 человек, расположены в Челно-Вершинском, Большеглушицком, Кошкинском, Сергиевском, Красноярском, Кинель-Черкасском, Волжском, Красноармейском, Шигонском, Камышлинском, Клявлинском, Борском районах.

В частности, работы прошли в совсем малочисленных поселениях. К примеру, в посёлке с необычным названием Культура проживает менее 50 человек, а в населенных пунктах Кривое Озеро, Новотроевка, Малая Вязовка, Домашкины Вершины, Петровка и Малороссийский — до 200. Такие параметры продиктованы условиями федерального проекта "Устранение цифрового неравенства", действующего в России более 10 лет.

Связь оператора стала доступна и в живописных уголках региона, которые пользуются популярностью у туристов. Среди них — села Елшанка и Лопатино: местные водоемы и пляжи традиционно притягивают рыбаков и отдыхающих. Также сигнал появился в селе Подгоры, расположенном в восточной части "Самарской Луки" рядом с Белой горой. Это место ежегодно посещает множество людей: гостей привлекают старинные храмы, чистые источники и впечатляющие маршруты национального парка.

После проведённых работ местные жители и отдыхающие могут смотреть видео в высоком качестве, общаться в мессенджерах, работать удалённо и автоматизировать бытовые процессы с помощью устройств "умного" дома.

"Федеральная поддержка вносит существенный вклад в работу по сокращению цифрового разрыва между городом и селом. Сегодня качество связи в отдаленных районах позволяет сельским жителям вести столь же активную онлайн-жизнь, как и горожанам. Статистика это подтверждает: в декабре средний объем трафика в пересчёте на одного клиента в малых населенных пунктах области оказался на 20% выше, чем в городе", — сообщил Никита Пикульников, директор МегаФона в Самарской области.

