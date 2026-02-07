Житель Самарской области купил в интернете водительские права, не сумев сдать экзамен

В Жигулевске полицейские задержали 19-летнего местного жителя за использование поддельного документа. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники Госавтоинспекции при патрулировании на ул. Ново-Самарской остановили для проверки Lada Granta, за рулем которой был молодой человек. При сверке документов с базой данных, оказалось, что в ней нет сведений о получении предъявленного водительского удостоверения. Молодого человека задержали.
В итоге он рассказал, что недавно приобрел водительское удостоверение через интернет. При этом парень предоставил третьим лицам свои персональные данные: фото и информацию о паспорте, а потом получил фальшивый документ по почте. Как выяснилось, горе-водитель отучился в автошколе, но не сдал экзамены в Госавтоинспекции.
