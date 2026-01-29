Житель Тольятти отдал сбережения своего отца аферистам

В Тольятти несовершеннолетний парень отдал сбережения своего отца мошенникам, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

17-летнему юноше в течение нескольких дней поступило более десятка телефонных звонков от неизвестных. Сначала аферисты представлялись работниками службы безопасности банка и сообщили, что кто-то украл персональные данные молодого человека и произвел от его имени переводы в пользу ВСУ. Потом неизвестные представились работниками правоохранительных органов и пригрозили возбуждением уголовного дела за содействие террористической деятельности. Молодой человек испугался. Он решил одолжить сбережения своего отца, хранившиеся в сейфе и, по инструкции звонивших, отвез более 2 млн руб. в Республику Татарстан, где передал курьеру. Спустя время молодой человек рассказал о случившемся своему отцу и они обратились за помощью в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело.