В Самаре алжирца и узбека заподозрили в незаконной помощи египтянам

Самарский областной суд рассмотрел жалобу на решение Ленинского райсуда о заключении под стражу подозреваемого в организации незаконной миграции.

По версии следствия, гражданин Узбекистана А. вместе с другими соотечественниками и гражданином Алжира помогал мигрантам незаконного оставаться на территории России. Так, за 300 тыс. руб. они изготовили для двух граждан Египта фиктивные документы, позволяющие законно находиться в РФ.

Областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и счел решение суда первой инстанции об аресте обоснованным.