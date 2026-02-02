Житель Кинель-Черкасского района украл с АЗС канистру с бензином

В полицию Кинель-Черкасского района обратился владелец станции самообслуживания АЗС. Мужчина сообщил, что кто-то похитил канистру с бензином. Сумма ущерба превысила 2,3 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители по камерам наблюдения смогли вычислить подозреваемого — ранее судимого за имущественные преступления 24-летнего местного жителя.

Его задержали и доставили в полицию. Мужчина признался в преступлении и рассказал, что, возвращаясь домой после ремонта автомобиля приятеля, воспользовался отсутствием персонала на АЗС, вскрыл имеющимися при себе инструментами дверь, взял "первое, что под руку попалось" — канистру с бензином — и ушел домой, где заправил бензином свой мотоцикл.

Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что подозреваемый полностью возместил материальный ущерб потерпевшему.