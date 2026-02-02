Жители Самарской области ежегодно совершают более 9 млн поездок в пригородных электропоездах

Пригородные электропоезда обеспечивают доступное и надежное сообщение между городами и районами Самарской области, оставаясь ключевым видом транспорта для повседневных поездок. По итогам 2025 года жители региона воспользовались электричками более 9 миллионов раз. Развитие этого востребованного направления и сохранение социальных льгот являются приоритетом для регионального правительства.

Стабильность перевозок обеспечивает долгосрочное соглашение между правительством Самарской области и АО "Самарская пригородная пассажирская компания" при системной финансовой поддержке из областного бюджета. Только в 2025 году на обеспечение доступности транспортных услуг для жителей региона было направлено 2,01 млрд рублей.

Эти инвестиции позволяют не только поддерживать транспортную мобильность, но и последовательно развивать социальные гарантии для пассажиров. Благодаря выделяемому финансированию ежемесячно льготным проездом на всех видах транспорта, включая пригородные электрички, пользуются около 165 тысяч человек.

Реализация соглашения направлена не только на поддержание текущей работы, но и на развитие сервиса. В числе конкретных задач на ближайшую перспективу — оптимизация расписания движения в соответствии с пассажиропотоком и запросами жителей.

"Пригородное железнодорожное сообщение — важнейшее направление, обеспечивающее транспортную связность региона. Для сотен тысяч жителей — студентов, работников, пенсионеров — это основной способ добраться до работы и учёбы, центров досуга и учреждений социальной сферы. Наша задача — обеспечивать стабильное развитие этого направления, сохраняя при этом все социальные гарантии для пассажиров", — заявил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Работа по развитию пригородного железнодорожного сообщения является частью масштабной транспортной стратегии региона, инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. В рамках этой стратегии ведётся планомерная работа по повышению доступности, качества и связности всех видов пассажирского транспорта для жителей области.