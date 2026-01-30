Потепление и метели: синоптики рассказали о погоде в Самаре на выходные

В ближайшие дни, с 30 по 2 февраля, в Самарской области прогнозируется небольшой температурный "минус" и слабые метели. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
В пятницу, 30 января, в Самаре будет облачно, выпадет снег. Ветер южный, 7…12 м/с. Температура воздуха -1…-3 °C.
31 января и 1 февраля в регионе ожидается облачная погода, снег, слабая метель. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10 °C, днем -2…-7 °C.
В понедельник, 2 февраля, в Самарской области постепенно похолодает. Облачность и осадки в виде снега сохранятся, но столбик термометра опустится до -9…-14 °C.
