10 тольяттинских перевозчиков уличены в сговоре при повышении цен

Арбитражный суд Самарской области признал, что тольяттинские перевозчики участвовали в антиконкурентном сговоре.
Ранее на 29 муниципальных и межмуниципальных маршрутах в Тольятти синхронно повысились цены. Самарское УФАС после обращения прокуратуры обнаружило нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО "РОСВЭН", ООО "Зеленоглазое такси", ООО "ГРАНД‑АВТО", ООО "ЭКСПРЕСС‑СИТИ", ООО "АЛЬЯНС", ООО "СПРИНТЕР", ООО "ИМПЕРИАЛ‑АВТО", ООО "РТ‑ЗАПЧАСТЬ", ООО "ТАНТАЛ" и ООО "ТАНДЕМ".
Перевозчики, работавшие по нерегулируемым тарифам, в одно и то же время и в одинаковых значениях установили стоимость проезда. При этом комиссия не увидела надлежащего экономического обоснования единого повышения тарифов, что говорит о скоординированных антиконкурентных действиях.
Арбитражный суд предписал всем перевозчикам установить экономически обоснованные цены услуги.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.