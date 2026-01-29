10 тольяттинских перевозчиков уличены в сговоре при повышении цен

Арбитражный суд Самарской области признал, что тольяттинские перевозчики участвовали в антиконкурентном сговоре.

Ранее на 29 муниципальных и межмуниципальных маршрутах в Тольятти синхронно повысились цены. Самарское УФАС после обращения прокуратуры обнаружило нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО "РОСВЭН", ООО "Зеленоглазое такси", ООО "ГРАНД‑АВТО", ООО "ЭКСПРЕСС‑СИТИ", ООО "АЛЬЯНС", ООО "СПРИНТЕР", ООО "ИМПЕРИАЛ‑АВТО", ООО "РТ‑ЗАПЧАСТЬ", ООО "ТАНТАЛ" и ООО "ТАНДЕМ".

Перевозчики, работавшие по нерегулируемым тарифам, в одно и то же время и в одинаковых значениях установили стоимость проезда. При этом комиссия не увидела надлежащего экономического обоснования единого повышения тарифов, что говорит о скоординированных антиконкурентных действиях.

Арбитражный суд предписал всем перевозчикам установить экономически обоснованные цены услуги.