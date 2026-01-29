16+
10 тольяттинских перевозчиков уличены в сговоре при повышении цен

Общество

10 тольяттинских перевозчиков уличены в сговоре при повышении цен

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Арбитражный суд Самарской области признал, что тольяттинские перевозчики участвовали в антиконкурентном сговоре.

Ранее на 29 муниципальных и межмуниципальных маршрутах в Тольятти синхронно повысились цены. Самарское УФАС после обращения прокуратуры обнаружило нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО "РОСВЭН", ООО "Зеленоглазое такси", ООО "ГРАНД‑АВТО", ООО "ЭКСПРЕСС‑СИТИ", ООО "АЛЬЯНС", ООО "СПРИНТЕР", ООО "ИМПЕРИАЛ‑АВТО", ООО "РТ‑ЗАПЧАСТЬ", ООО "ТАНТАЛ" и ООО "ТАНДЕМ".

Перевозчики, работавшие по нерегулируемым тарифам, в одно и то же время и в одинаковых значениях установили стоимость проезда. При этом комиссия не увидела надлежащего экономического обоснования единого повышения тарифов, что говорит о скоординированных антиконкурентных действиях.

Арбитражный суд предписал всем перевозчикам установить экономически обоснованные цены услуги.

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

