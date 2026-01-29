В Самаре зарплата уборщиков снега достигает 120 тысяч рублей

Службы благоустройства Самары испытывают кадровый голод. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Евгений Владимирский.

По его словам, сейчас наиболее остро ощущается потребность в водителях спецтехники. Нужно нанять еще 100 человек, чтобы выводить на улицы максимальное количество машин для уборки снега. Несмотря на рост зарплат, реализовать это в настоящее время сложно.

"У водителей техники зарплата сейчас приближается к 90-100 тысячам рублей, в зависимости от выработки человек может получить и 120 тысяч. Когда сотрудникам платили по 60-70 тысяч рублей, с кадрами было хуже. В таких условиях сложно парировать, если человек недоволен, он может в любой момент хлопнуть дверью и уйти. Сейчас проблема другая. Много водителей уехали работать в зону СВО и на Донбасс, где идет активная стройка", — рассказал Евгений Владимирский.

Чтобы привлечь кадры, департамент разрабатывает новую систему мотивации. Одна из рассматриваемых мер — выплата вознаграждений за каждого приведенного водителя.

"Это было опробовано в разных регионах страны. Эффективность не очень высока, но какой-то всплеск дает. Также мы планируем нанимать водителей на короткий период, тех, кто работает сезонно. Например, летом человек трудится на стройке, а зимой может у нас", — добавил Евгений Владимирский.

Помимо этого, в службы благоустройства требуются дворники для более качественной уборки тротуаров и лестниц.