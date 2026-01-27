В Самаре стартовал второй Всероссийский медиаконкурс "Русский космос", организатором которого выступает филиал главного медиахолдинга страны - ГТРК "Самара". Проект приурочен к предстоящему 65-летию первого полета человека в космос и направлен на популяризацию истории и достижений отечественной космической отрасли.
К участию приглашаются журналисты, медиакоманды, продюсерские центры и авторы со всей России. Конкурс объединяет телевизионные, радиоформаты и современные цифровые медиа, отражая актуальные тенденции развития медиасреды.
Работы принимаются в следующих номинациях:
- Лучшее интервью;
- Лучший очерк / репортаж;
- Лучшая программа / цикл;
- Лучший спецпроект;
- Лучший документальный фильм.
Конкурс проводится с января по май 2026 года. Его цель - сохранить преемственность поколений, подчеркнуть вклад регионов, прежде всего Самарской области, в развитие космической отрасли, а также поддержать современные формы медиасторителлинга.
Прием заявок уже открыт. Конкурсные материалы принимаются по электронной почте: gtrkcosmos@tvsamara.ru.
Подробное положение о конкурсе, условия участия и требования к работам опубликованы на официальном сайте ГТРК "Самара".
Учредители конкурса - ВГТРК и государственная корпорация "Роскосмос" при поддержке правительства Самарской области и администрации городского округа Самара.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.