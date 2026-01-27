В Самаре стартовал второй Всероссийский медиаконкурс "Русский космос", организатором которого выступает филиал главного медиахолдинга страны - ГТРК "Самара". Проект приурочен к предстоящему 65-летию первого полета человека в космос и направлен на популяризацию истории и достижений отечественной космической отрасли.

К участию приглашаются журналисты, медиакоманды, продюсерские центры и авторы со всей России. Конкурс объединяет телевизионные, радиоформаты и современные цифровые медиа, отражая актуальные тенденции развития медиасреды.

Работы принимаются в следующих номинациях:

- Лучшее интервью;

- Лучший очерк / репортаж;

- Лучшая программа / цикл;

- Лучший спецпроект;

- Лучший документальный фильм.

Конкурс проводится с января по май 2026 года. Его цель - сохранить преемственность поколений, подчеркнуть вклад регионов, прежде всего Самарской области, в развитие космической отрасли, а также поддержать современные формы медиасторителлинга.

Прием заявок уже открыт. Конкурсные материалы принимаются по электронной почте: gtrkcosmos@tvsamara.ru.

Подробное положение о конкурсе, условия участия и требования к работам опубликованы на официальном сайте ГТРК "Самара".

Учредители конкурса - ВГТРК и государственная корпорация "Роскосмос" при поддержке правительства Самарской области и администрации городского округа Самара.