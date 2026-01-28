Ольга Суркова побывала в зоне СВО с гуманитарной поездкой

Вице-президент холдинга "Глобал Вижн", член Общественной палаты Самарской области и волонтер СВО Ольга Суркова совершила очередную гуманитарную поездку в прифронтовые территории. Подобные миссии она осуществляет на регулярной основе - не реже одного раза в полгода.

Основной целью поездки стала адресная гуманитарная помощь военнослужащим, в том числе подразделениям, находящимся непосредственно у линии фронта. В состав гуманитарного груза вошли беспилотники, средства связи, спутниковые терминалы, аптечки и другое необходимое оснащение.

С бойцами она побеседовала о службе, о вере, духовных ориентирах и поддержке на фронте. Во многих подразделениях состоялись совместные молитвы. По словам волонтера, для военнослужащих имя святого Никиты Бесогона, в честь которого названо подразделение, является не формальным символом, а настоящим духовным покровительством.

Отдельным эпизодом поездки стала встреча с командиром подразделения "Русь" в составе 98-го полка - Геннадием Викторовичем Абазой (позывной "Абхаз"), Героем ДНР. Он известен как один из командиров, сыгравших ключевую роль в отражении танкового наступления ВСУ в районе Песок и защите стратегически важного участка, известного как "ворота Донбасса". В ходе визита командир лично вручил Ольге Сурковой награду "За содействие СВО".

Помимо работы с военными, в рамках поездки Ольга Суркова посетила школу-интернат №2 в городе Стаханов Луганской Народной Республики. Учреждение она поддерживает на постоянной основе. У нее здесь есть два крестника, один из которых - Дмитрий - уже завершил обучение в интернате и в настоящее время учится в кадетском училище.

"У меня здесь есть два крестника, и они называют меня мамой. Мы поддерживаем связь постоянно", - отмечает она.

Также в ходе поездки Ольга Суркова побывала в Успенском Николо-Васильевском монастыре в селе Никольское под Угледаром. Год назад обитель серьезно пострадала в результате боевых действий. В этот визит она ознакомилась с ходом восстановительных работ. Настоятельница монастыря матушка Анна рассказала о том, как в период боев в обители укрывались мирные жители, и о том, через какие испытания пришлось пройти насельникам монастыря.

Поездку к Никольскому храму, также пострадавшему в ходе боевых действий, сопровождал полковой священник отец Александр. В разрушенном храме была совершена совместная молитва.

Для вице-президента холдинга "Глобал Вижн" Ольги Сурковой гуманитарная деятельность служит продолжением системной социальной ответственности бизнеса. С начала СВО холдинг на регулярной основе участвует в гуманитарных миссиях, а сама Ольга Ивановна лично выезжает в зону проведения СВО для передачи помощи и общения с военнослужащими.