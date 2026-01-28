В Самарской области бесплатный пункт проката помогает родителям новорождённых в рамках нацпроекта "Семья"

Более 4 тыс. семей региона воспользовались услугами нового социального сервиса — пункта проката предметов первой необходимости для детей до 1,5 лет. Сервис начал работать полгода назад по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и призван снизить финансовую нагрузку на семьи с детьми.

Вещи предоставляются бесплатно при предоставлении некоторых документов. Услуга доступна для всех родителей как одиноких, усыновителей, так и семей: студенческих, молодых, многодетных и участников СВО, а также семей, в которых появился первенец или где воспитываются дети-инвалиды.

"Поддержка семьи, материнства и детства — безусловный приоритет для региона. Мы понимаем, какие затраты несут родители, особенно в самом начале пути. Пункты проката — это практическая помощь, которая позволит семьям сэкономить средства без ущерба для комфорта и безопасности малышей. Это важная часть нашей системной работы по улучшению демографической ситуации и повышению уровня благополучия самарских семей", — отметил ранее руководитель области Вячеслав Федорищев.

Одной из семей, которая воспользовались новым сервисом стала многодетная семья Завалевых из Сергиевска. Осенью 2025 г. в семье появился младший ребенок и родители обратились в пункт проката. "Мы сразу взяли в прокат коляску-люльку, шезлонг и стерилизатор. Это позволило нам не тратить крупную сумму на их покупку, ведь дети быстро растут и вещи нужны на небольшой период. Очень благодарны региону за такую заботу", — говорит многодетная мама Альбина. Также

В прокат можно взять самые востребованные товары: детские коляски, санки, автокресла, кроватки, матрасики, манежи, стерилизаторы и другие предметы первой необходимости. Всего в перечне 20 наименований. Все изделия проходят строгий санитарно-гигиенический контроль, техническую проверку и дезинфекцию перед каждой выдачей. Предметы из пункта проката доставляют на дом во все районы Самарской области.

Эта региональная инициатива стала частью национального проекта "Семья", утвержденного по решению президента России Владимира Путина. Этот национальный проект создает условия для роста благосостояния семей, повышения рождаемости и всесторонней поддержки семей с детьми.