16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
От психологической поддержки до решения вопроса занятости: как помогают участникам СВО Сбер: история возвращений домой благодаря союзу банка и поисковиков "РТ-Финанс" и НОВИКОМ поддержали проект фонда "Страна детей" "Тольяттиазот" объявляет о начале грантового конкурса "Химия добра" Ольга Суркова побывала в интернате в прифронтовом Стаханове

Соцподдержка Общество

От психологической поддержки до решения вопроса занятости: как помогают участникам СВО

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Исаклинском районе помощь участникам специальной военной операции и их семьям оказывается в шаговой доступности. На базе местного кадрового центра "Работа России" работает площадка "Сердце воина", ставшая для защитников Отечества точкой притяжения и комплексной поддержки после возвращения к мирной жизни.

Напомним, по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева во всех муниципалитетах региона на базе территориальных кадровых центров "Работа России" созданы и действуют центры помощи "Сердце воина". Здесь ветераны могут получить как психологическую помощь, так и практическую помощь в обучении и трудоустройстве. Такой подход делает "Сердце воина" удобной и эффективной площадкой, где участники СВО и их близкие могут последовательно получить весь спектр поддержки.

Поддержка участников СВО в Исаклинском районе ведется по всем направлениям. Об этом заявил врио первого заместителя главы муниципального образования Александр Иванов: "Наша основная задача — оперативно решать бытовые проблемы, помогать в обустройстве и ремонте тем, кто вернулся. При этом мы поддерживаем связь и с теми, кто остается на передовой, ежемесячно отправляя гуманитарную помощь. Площадка "Сердце воина" играет здесь ключевую роль: она позволяет собрать всех воедино, выяснить потребности каждого и сделать так, чтобы ни один ветеран не потерялся в мирной жизни".
Эффективность работы центра "Сердце воина" в Исаклинском районе строится на индивидуальном подходе к каждому обратившемуся. В сложных ситуациях специалисты ищут нестандартные, но оптимальные решения.

В молодости ветеран спецоперации Иван Егоров работал водителем и формовщиком железобетонных изделий. Имея за плечами опыт участия в боевых действиях в Грузинской кампании 1998 года, вернулся к мирной жизни, создал семью, стал многодетным отцом и открыл собственную небольшую пилораму. На СВО ветеран ушел в ноябре 2023 года по зову сердца. В мае 2024-го был вынужден демобилизоваться по состоянию здоровья — перенес инфаркт на ногах, а до того — ранение и контузию.

Специалисты кадрового центра, проанализировав его уникальный случай — прежний предпринимательский опыт, столярные навыки и необходимость щадящего режима работы, — предложили нестандартный путь. Было решено помочь ветерану вывести его дело на новый уровень. Для оформления самозанятости ему выделили единовременную социальную выплату в размере 100 тысяч рублей. Эти средства позволили приобрести современное оборудование для столярной мастерской, которое снижает физические нагрузки и повышает производительность.

"Когда вернулся, столкнулся с тем, что из-за состояния здоровья не устроиться по найму. Но в Кадровом центре не стали искать шаблонных вариантов, — рассказывает Иван Егоров. — Специалисты внимательно изучили мой опыт, увидели, что у меня есть навыки и было свое дело, предложили оформить самозанятость и выплатили средства на покупку оборудования. Эта поддержка вернула мне уверенность".

Сегодня Иван Егоров вместе с сыновьями снова готовит пиломатериалы для строительства бань и приусадебных построек, обеспечивая семью и обретая новый жизненный ритм в мирное время.

Психологическая поддержка является неотъемлемой частью комплексной помощи центра "Сердце воина". Психолог Исаклинского комплексного центра социального обслуживания Ирина Трошкина, работающая на площадке, выделяет ключевые направления: "Основная работа связана с возвращением к мирной жизни. Мы помогаем справляться с эмоциональным истощением, налаживать супружеские и детско-родительские отношения. Важно понимать, что трудоустройство — это один из основных этапов адаптации. Когда человек занят делом, работой и хобби, у него меньше времени и поводов замыкаться в себе, он возвращает себе ощущение цели и нормального ритма жизни".

Руководитель территориального кадрового центра Исаклинского района Светлана Евграфова отметила: "Придать уверенность в завтрашнем дне, полноценно включиться в мирную жизнь, чувствовать себя востребованным — это наша основная задача. И площадка "Сердце воина" помогает усилить эту помощь и поддержку. В прошлом году мы оказали содействие в трудоустройстве всем участникам СВО, которые к нам обратились. Члены семей участников спецоперации прошли обучение по национальному проекту "Кадры". Наиболее востребованные направления обучения — специалисты технике безопасности, по охране труда и кадровому администрированию".

Получить подробную информацию обо всех услугах кадровых центров Самарской области и мерах поддержки можно на портале "Работа России", по телефону единого контакт-центра 8 (800) 302-15-44, а также при личном обращении в территориальный кадровый центр вашего города или района.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Фото на сайте

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1