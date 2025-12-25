16+
Соцподдержка Общество

"Серебряные желания": Авито и "Ёлки 12" запустили проект в поддержку пожилых людей

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В преддверии праздника каждый пользователь Авито может примерить на себя роль Деда Мороза, но не совсем обычного, а выполняющего желания бабушек и дедушек — подопечных фондов "Старость в радость" и "Операция Бабушка". Социальный проект "Серебряные желания" реализуется при поддержке создателей фильма "Ёлки 12".

На специальной странице платформы Авито опубликован список желаний пожилых людей-подопечных фондов из разных регионов России. Среди запросов — продуктовые наборы и сладкие подарки к празднику, поздравительные открытки, товары для спорта и досуга, дрова для отопления, бытовая техника.

Авито первым включился в марафон добрых дел — вместе с исполнителями с Авито Услуг организованы праздники в домах престарелых в разных городах России. Праздничная программа уже прошла для подопечных Рязанского геронтологического центра. На очереди дома в Курске и Костроме.

"Новый год — это время, когда особенно хочется верить в чудеса. Мы придумали этот добрый проект, чтобы подарить частичку праздника тем, кто особенно в нем нуждается. У бабушек и дедушек из разных уголков страны желания простые, но по‑настоящему важные. Объединив усилия, мы сможем воплотить их в жизнь, и это станет настоящим волшебством", — отмечают в Авито.

Принять участие в проекте может любой желающий. Для этого необходимо на странице проекта выбрать желание и пожертвовать в фонды любую сумму или исполнить запрос лично.

По словам представителей благотворительных фондов, подобные инициативы особенно важны для пожилых людей из отдаленных населенных пунктов. Зачастую они сталкиваются не только с бытовыми трудностями, но и с социальной изоляцией.

"Когда мы видим, как живут люди и как они реагируют на заботу и внимание, то понимаем, как важна даже крупица помощи одиноким и обездоленным. Такие проекты помогают вернуть пожилым людям веру в доброту и человеческое участие", — говорит Елизавета Олескина, директор фонда "Старость в радость".

"Благодаря проекту мы сможем оказать неоценимую поддержку тем, кто особенно в ней нуждается. Малоимущим бабушкам и дедушкам нужны дрова для тепла и готовки в печи, продукты для праздничного стола и другие повседневные вещи, которые делают жизнь лучше. В преддверии Нового года такое внимание и помощь станут настоящим чудом", — делится Светлана Моисеева, директор фонда "Операция бабушка".

"Этот проект — воплощение главного принципа нашей франшизы: добро всегда возвращается. Благодаря "Серебряным желаниям" каждый человек сможет стать для другого настоящим волшебником — подарить не просто подарок, а внимание, тепло и праздничное чудо. Сотрудничество с Авито помогает расширить добрую традицию нашей франшизы и поддержать тех, кому это сейчас важнее всего", — комментирует Мария Затуловская, продюсер фильма "Ёлки 12".

Ознакомиться со списком желаний и внести свой вклад можно на специальной странице платформы Авито: www.avito.ru/avito-care/silver-wishes.

