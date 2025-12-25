Областной праздник для детей, нуждающихся в особой заботе государства, прошел в самарском цирке

Около 2000 ребят из всех городов и районов Самарской области стали гостями новогоднего представления в самарском цирке. По традиции в канун Нового года министерство социально-демографической и семейной политики региона пригласило на яркое шоу детей, нуждающихся в особой заботе государства.

В зале присутствовали дети из многодетных и малообеспеченных семей, с ограниченными возможностями здоровья, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети участников СВО, сироты и оставшиеся без попечения родителей. Также среди гостей были дети из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья.

Маленькие зрители увидели красочное шоу "Королевский цирк" Гии Эрадзе — увлекательное путешествие в мир красоты, грации, отваги, ловкости и невероятных человеческих возможностей.

"Цирковое шоу выбрано не случайно. Мы убеждены, что именно это представление способно принести радость и яркие впечатления, необходимые детям, которые в силу жизненных обстоятельств нуждаются в особой заботе и внимании, — говорит Александр Хоровинников, представитель министерства. — Новогодние праздники — это время чудес и надежд. Мы надеемся, что такое представление приятно удивит ребят, оставит в их сердцах теплые воспоминания и веру в добро".

"Мы ждали этого представления, хотя и не в первый раз были в цирке. На Новый год всегда веришь в чудо, и это необыкновенное случилось", — поделилась впечатлениями Ирина из Чапаевской школы-интерната.

"Я хотела увидеть разных зверей и всякие чудеса", — рассказала маленькая Алина из Самары, которая впервые пришла с мамой на новогоднее представление в цирк.

Завершился праздник, как и положено, подарками — все дети получили сладкие наборы от губернатора Самарской области.