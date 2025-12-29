"Тольяттиазот" презентовал новую серию мультфильма "Приключения Толика Азотова" и поздравил жителей Тольятти с Новым годом

В преддверии Нового года ТОАЗ выпустил седьмую серию мультипликационного фильма "Приключения Толика Азотова". Презентация прошла в воскресной школе "Благовест" в селе Ягодное Ставропольского района в рамках традиционной поддержки социальных учреждений региона.

Новая серия мультфильма посвящена новогодним традициям разных народов и транслирует миссию Компании об обеспечении продовольственной безопасности в мире. Юный химик Толик и его сестра Вероника узнают о национальных персонажах и блюдах, которые подают к праздничному столу. Подкрепляется история демонстрацией минеральных удобрений ТОАЗа, которые являются символом богатого урожая в разных странах.

После показа мультфильма для учеников школы "Благовест" была проведена интерактивная викторина, погружающая в науку химию. Все участники встречи получили от предприятия корпоративные подарки, а также пригласительные на новогодние представления в ДК "Тольяттиазот".

Всего Компания передала 500 благотворительных билетов на елки. Спектакль "Во Дворце капризной принцессы" в дни зимних каникул посетят воспитанники социальных учреждений и дети из малообеспеченных семей Комсомольского района г. о. Тольятти, а также дети и внуки сотрудников ТОАЗа. В рамках корпоративных поздравлений волонтеры Совета молодежи в костюмах Деда Мороза и Снегурочки побывают в гостях у 50 семей.

Для создания предновогодней атмосферы "Тольяттиазот" принял участие и в украшении городских пространств. Кроме праздничной ели и инсталляций на площади ведомственного Дворца культуры предприятие установило световые арт-объекты на транспортном кольце на пересечении главных улиц подшефного района.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Рождественские каникулы всегда возвращают нас в детство. Это дни, когда можно выдохнуть, расслабиться и провести время с семьей. В канун праздника "Тольяттиазот" создает новогоднее настроение с помощью медиапроектов и ярких украшений, помогает детям, которые нуждаются в заботе, благодарит сотрудников Компании за труд и поздравляет весь регион с наступающим 2026 годом!"