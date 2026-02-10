В 2026 г. в Самарской области обследуют 700 гектаров лесного фонда

Инструментальное обследование планируется на территории государственного лесного фонда — в 16 лесничествах региона. Из них 600 гектаров обследуют лесники, а 100 гектаров — арендаторы лесных участков. Наибольший объем работ запланирован в Красноярском и Рачейском лесничествах.

Участки для проведения лесопатологических обследований определяются специалистами Рослесозащиты по результатам государственного лесопатологического мониторинга лесов России, а также специалистами минприроды Самарской области при выявлении неблагоприятных факторов.

"Инструментальное обследование позволяет точно определить границы повреждения лесных участков, площади погибших или поврежденных насаждений и установить причины. По итогам работ составляется акт: это большой документ, где указывается процент выборки деревьев по категориям состояния, причины и степень поражения, назначенные мероприятия, полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке. Это важно для сохранения здорового лесного фонда", — рассказал врио министра природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Так, в 2025 г. по итогам лесопатологических обследований были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия с вырубкой более 5 тыс. куб. м, а именно: сплошные санитарные рубки, выборочные санитарные рубки и уборка неликвидной древесины. Основными причинами ослабления и гибели насаждений стали: лесные пожары, засуха, а из болезней леса — трутовики, корневая губка. При этом участки, пройденные сплошными рубками, определены для дальнейшего воспроизводства лесов в рамках национального проекта "Экологическое благополучие", а лесопользователи обязаны выполнить эти работы на арендованных участках самостоятельно.