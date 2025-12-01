С 1 декабря в регионе началась ежегодная операция "Ель"

Лесная охрана и полиция перешли на усиленный режим работы для защиты хвойных молодняков от незаконных рубок. Об этом сообщает региональное минприроды.

В ведомстве напомнили о том, что важно знать жителям:

ежедневно на патрулирование выходят от 16 до 32 мобильных групп;

особый контроль — за лесами возле населенных пунктов и дач;

на постах ГИБДД проверяют транспорт, перевозящий ели;

рубка дерева диаметром от 8 см — это уже уголовная ответственность (ст. 260 УК РФ);

рубка на территории памятника природы — пятикратный размер ущерба.

Где взять новогоднюю ель

Приобрести на официальных елочных базарах. Такие деревья выращиваются в специальных питомниках других регионов либо заготавливаются при расчистке сельхозполей и линий электропередач.

"Рисковать не советуем, ведь "бесплатная" ель может обойтись очень дорого. Например, в прошлом году житель Большеглушицкого района срубил в лесничестве 3 сосны. Ущерб — более 30 тысяч рублей, заведено уголовное дело", — предупредили в министерстве.