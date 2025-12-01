16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С 1 декабря в регионе началась ежегодная операция "Ель" Самарская область передаст 300 тыс. саженцев сосны на восстановление лесов Донбасса Самарские лесники заготовили более 10 тонн семян для лесовосстановления Областной суд пересмотрит генплан Самары из-за "пропавших" лесов Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Экология Общество

С 1 декабря в регионе началась ежегодная операция "Ель"

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Лесная охрана и полиция перешли на усиленный режим работы для защиты хвойных молодняков от незаконных рубок. Об этом сообщает региональное минприроды.

В ведомстве напомнили о том, что важно знать жителям:

  • ежедневно на патрулирование выходят от 16 до 32 мобильных групп;
  • особый контроль — за лесами возле населенных пунктов и дач;
  • на постах ГИБДД проверяют транспорт, перевозящий ели;
  • рубка дерева диаметром от 8 см — это уже уголовная ответственность (ст. 260 УК РФ);
  • рубка на территории памятника природы — пятикратный размер ущерба.

Где взять новогоднюю ель

Приобрести на официальных елочных базарах. Такие деревья выращиваются в специальных питомниках других регионов либо заготавливаются при расчистке сельхозполей и линий электропередач.

"Рисковать не советуем, ведь "бесплатная" ель может обойтись очень дорого. Например, в прошлом году житель Большеглушицкого района срубил в лесничестве 3 сосны. Ущерб — более 30 тысяч рублей, заведено уголовное дело", — предупредили в министерстве.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4