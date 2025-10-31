16+
Экология Общество

Завершена рекультивация Жигулевской свалки в границах нацпарка

ЖИГУЛЕВСК. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области завершена рекультивация Жигулевской свалки в границах национального парка. Она образовалась еще до создания "Самарской Луки" и эксплуатировалась 37 лет.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

В октябре завершена ее рекультивация по областной госпрограмме "Охрана окружающей среды Самарской области".

В течение двух лет расчищена периметральная полоса в границах землеотвода, ликвидирована яма "Беккари" и демонтированы хозяйственные постройки, разработан свалочный и природный загрязненный грунт, а на его место завезена чистая почва и выровнена территория, на поверхность которой уложен плодородный грунт с засевом трав многолетних растений.

Площадь свалки - 6,8 га, на которых наладилось 60 тыс. куб. отходов. 

 

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

