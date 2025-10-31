Завершена рекультивация Жигулевской свалки в границах нацпарка

В Самарской области завершена рекультивация Жигулевской свалки в границах национального парка. Она образовалась еще до создания "Самарской Луки" и эксплуатировалась 37 лет.
В октябре завершена ее рекультивация по областной госпрограмме "Охрана окружающей среды Самарской области".
В течение двух лет расчищена периметральная полоса в границах землеотвода, ликвидирована яма "Беккари" и демонтированы хозяйственные постройки, разработан свалочный и природный загрязненный грунт, а на его место завезена чистая почва и выровнена территория, на поверхность которой уложен плодородный грунт с засевом трав многолетних растений.
Площадь свалки - 6,8 га, на которых наладилось 60 тыс. куб. отходов.
