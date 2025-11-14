В "Самаранефтегазе" прошла акция по сбору вторсырья ко Дню рециклинга

В АО "Самаранефтегаз" (входит в НК "Роснефть") ко Дню вторичной переработки реализовали проект "Добрые крышечки". Инициатива носила двойной характер — экологический и благотворительный. Собранные материалы отправят на переработку, а вырученные средства перечислят в фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам".

В акции участвовали сотрудники разных подразделений нефтедобывающей компании. Самарские нефтяники отмечают, что участие в подобных проектах помогает не только снизить объем отходов, но и обратить внимание на важность их раздельного сбора. Крышечки уже переданы в пункты приема, откуда они поступят на перерабатывающие предприятия. После этого полученные средства направят на помощь детям, оказавшимся без попечения родителей.

Как рассказала ведущий инженер управления охраны окружающей среды АО "Самаранефтегаз" Дарья Кравцова, проблема отходов сегодня особенно актуальна. По ее словам, каждый россиянин ежедневно производит до полутора килограммов мусора, и значительная его часть оказывается на полигонах, где может разлагаться десятки и даже сотни лет.

"А ведь часто в числе этих отходов встречаются, например, пластиковые бутылки (ПЭТ), макулатура, батарейки. Раздельный сбор отходов позволит сократить количество мусора на свалках, сохранить природные ресурсы, снизить выбросы парниковых газов. К примеру, после переработки макулатуры мы получаем новые листы бумаги или картона, а главное — сокращаем вырубку леса; от переработки пластиковых бутылок — гранулы для производства новой упаковки, текстиля, строительных материалов, предотвращаем загрязнение окружающей среды микропластиком при разложении. При переработке отработанных батареек можно извлечь ценные металлы, такие как цинк, марганец, никель и другие, а главное — сократить экологические риски выбросов токсичных веществ при попадании батареек в почву и воду", — дополнила эксперт.

В компании отмечают, что тема переработки отходов не ограничивается разовыми акциями. В административных зданиях "Самаранефтегаза", включая объекты в Отрадном, уже несколько лет установлены контейнеры для сбора пластика, макулатуры и использованных батареек. Сотрудники активно пользуются этой возможностью, и подобная практика постепенно становится привычной частью корпоративной культуры.

За последние годы работники предприятия передали на переработку около 250 кг батареек и более тонны пластиковых крышечек. Только за девять месяцев текущего года волонтеры предприятия собрали свыше 20 тонн макулатуры. Эти данные показывают, что коллектив не просто поддерживает инициативы, но и регулярно участвует в них, рассматривая это как реальный способ снизить нагрузку на окружающую среду.

По словам организаторов, акция "Добрые крышечки" вызвала большой интерес у сотрудников. Многие принесли крышечки не только с рабочего места, но и из дома, подключили семьи и соседей. Такой формат позволяет объединить людей вокруг конкретного и понятного дела с благородной целью.

В "Самаранефтегазе" уверены, что подобные инициативы стоит развивать и дальше. Они не требуют значительных затрат, но дают ощутимый эффект: уменьшается объем мусора, вовлекаются новые участники, а средства, полученные от переработки, приносят пользу тем, кто в ней особенно нуждается.