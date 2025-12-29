16+
Здравоохранение Общество

Под реорганизацию попали еще 8 больниц Самарской области

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Объединение медицинских учреждений в Самарской области набирает всё большие масштабы. Региональный минздрав подготовил проекты постановлений о реорганизации еще 8 больниц.

Фото: Александра Ламзина

Согласно документам, власти планируют присоединить Ставропольскую центральную районную больницу (ЦРБ)" к Жигулевской центральной городской больнице (ЦГБ), а Елховскую ЦРБ и Кошкинскую ЦРБ — к Красноярской ЦРБ.

Октябрьскую ЦГБ и Шигонскую ЦРБ объединят с Сызранской центральной городской и районной больницей. Называться медучреждение будет ГБУЗ "Самарская областная больница № 3"

Провести реорганизацию планируется к маю-июню 2026 года. По словам чиновников, оптимизация больниц проводится для сокращения затрат на содержание административно-управленческого персонала. Все медучреждения продолжат работать. Сокращение медицинских работников не планируется. Зато власти собираются повысить их заработную плату.

Ожидается, что в результате реорганизации в 2026 году высвободится более 38 млн рублей. Средства направят на выплату гарантий и компенсаций уволенным сотрудникам и повышение уровня заработной платы медицинским работникам.

Ранее минздрав анонсировал объединение 18 больниц. Провести реорганизацию планируется к маю-июню 2026 года. 

