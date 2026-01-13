НОВИКОМ подвел итоги донорских акций в 2025 году

Банк НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" - центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации "Ростех") подвел итоги донорских инициатив, реализованных в 2025 году. В течение года сотрудники банка приняли участие в Днях донора в Москве, а также в городах Центральной России, Поволжья, Урала и Сибири. В столице акции проходили на базе городской клинической больницы №52 и Центра крови ФМБА России, в регионах - при поддержке местных служб крови.

В 2025 году донорами стали более чем 200 сотрудников НОВИКОМа. Благодаря их участию было собрано около 100 литров крови. Они будут направлены на помощь пациентам при проведении сложных операций, лечении онкологических и гематологических заболеваний, а также на восстановление после тяжелых травм.

НОВИКОМ последовательно развивает донорские инициативы с 2013 года в партнерстве с СоюзМаш России. За это время участие в Днях донора стало важной частью корпоративной культуры банка и объединило коллективы в Москве, Воронеже, Санкт-Петербурге, Тольятти, Казани, Новосибирске, Челябинске, Екатеринбурге, Перми и других городах.

Помимо этого, поддержка донорского движения НОВИКОМом выходит за рамки корпоративных инициатив и становится точкой объединения банка и его ключевой аудитории - инженерного и промышленного сообщества. В Воронежской области НОВИКОМ реализует такие инициативы вместе с региональным отделением Союза машиностроителей России, куратором которого служит председатель правления банка Елена Георгиева. В 2025 году в регионе было организовано около 40 донорских акций на промышленных предприятиях, в вузах и медицинских учреждениях. Их участниками стали порядка 2,5 тысячи человек, значительную часть которых составили работники высокотехнологичных предприятий.

"Донорство начинается с личного выбора каждого сотрудника, а затем перерастает в общее дело, которое мы разделяем с нашими партнерами и промышленным сообществом. Инженеры и работники предприятий ежедневно несут высокую ответственность за результат своей работы, и в донорских акциях эта ответственность приобретает человеческое измерение - заботу о здоровье и жизни других людей. Мы искренне благодарны всем, кто участвует в этих инициативах, и гордимся тем, что вместе делаем по-настоящему важное дело", - отметила старший вице-президент банка НОВИКОМ Ольга Карасева.