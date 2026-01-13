Самарские врачи начали использовать ИИ для постановки диагнозов

Искусственный интеллект находится в стадии активного внедрения и пилотных проектов, но уже проявляет себя в нескольких ключевых областях медицины. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

По его словам, одно из самых перспективных направлений - диагностика медицинских изображений:

Андрей Орлов: "ИИ значительно изменит работу врачей" Модернизация здравоохранения Самарской области набирает обороты. Строительство новых медучреждений и ремонт действующих, закупка современного оборудования, увеличение числа обследований граждан, улучшение сервисов - лишь часть работы, направленной на повышение качества медицинских услуг. При этом в работу системы уже активно внедряют искусственный интеллект. Подробности - в интервью врио министра здравоохранения Самарской области Андрея Орлова.

"ИИ-системы способны анализировать рентгенограммы, КТ, МРТ, маммограммы, флюорограммы, выявляя патологии, в том числе признаки онкологических заболеваний, COVID-19, туберкулеза с высокой точностью, иногда даже превосходящей человеческую, и значительно быстрее. В Самарской области такие решения применяются для скрининга и предварительной оценки снимков, снижая нагрузку на рентгенологов и повышая скорость постановки диагноза".

Также врио министра рассказал, что в стадии пилотирования находится Система поддержки принятия врачебных решений (СППВР):

"ИИ может анализировать данные электронной медицинской карты пациента (анамнез, анализы, диагнозы) и предлагать врачу возможные диагнозы, оптимальные схемы лечения, рекомендовать дополнительные обследования, основываясь на тысячах клинических случаев и актуальных протоколах. Это помогает снизить количество врачебных ошибок и персонализировать лечение".