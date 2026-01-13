Минздрав прокомментировал информацию о закрытии детской поликлиники на Ново-Садовой

Детское поликлиническое отделение на улице Ново-Садовой, 34 в Самаре продолжает работать в штатном режиме. Вопрос о приостановке его работы не рассматривается до момента начала работы новой детской поликлиники в Октябрьском районе. Об этом Волга Ньюс сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Пояснения потребовались в связи с жалобами жителей, которые узнали о планах по закрытию отделения и выразили свои опасения по поводу того, что теперь им придется возить детей к врачам в другие учреждения.

Новую поликлинику построили на улице Николая Панова, 12. Ее планируют открыть для пациентов в 2026 году, но точная дата пока не называется.

"В новой поликлинике будут оказывать помощь более чем 24 тысячам детей. Это большое отдельное здание, спроектированное с учетом новейших подходов к оказанию амбулаторной помощи и технологий бережливого производства, с полным оснащением современным оборудованием и возможностью размещения всех специалистов, включая узких, для оказания качественной медицинской помощи маленьким пациентам", - отметили в минздраве.