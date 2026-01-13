Психолог ВСК рассказала, как правильно формировать планы на новый год

Начало нового года для многих россиян традиционно становится периодом, когда необходимо подвести итоги ушедшего года и поставить себе цели на будущий. Алина Яровая, руководитель сервиса психологической поддержки Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК рассказывает, нужно ли это делать, и как избежать разочарования, если намеченных целей не удалось достичь.

Подводить итоги года, безусловно, полезное занятие. Однако важно анализировать события прошлого, а не проводить оценку собственной эффективности, ругать себя за недосягаемые цели или расстраиваться, что некоторые ожидания не оправдались.

Попробуйте формат анализа "3 корзины":

Вспомните, что получилось?

Что нового вы узнали о себе?

Что вы готовы "отпустить" или оставить в прошлом?

И обязательно стоит задать себе дополнительный вопрос: "Если бы я был (а) к себе бережным руководителем, что бы я отметил (а) в качестве прогресса?". Ответ на вопрос поможет обрести опору, особенно если не все намеченные планы удалось реализовать.

Цели на будущий год также необходимо строить правильно. Они реализуются, когда становятся конкретными сценариями поведения, частью повседневной рутины. Эффективнее всего применять стратегию саморегулирования — implementation intentions. Она заключается в том, чтобы заранее продумать возможные варианты реакции на разные сценарии развития событий ("Если наступит ситуация X, я сделаю Y"). Мета-анализы показывают, что это заметно повышает вероятность реализации намеченных планов.

Еще одна полезная техника для повышения мотивации — WOOP/MCII (желание → результат → препятствие → план). Четыре простых шага будут способствовать достижению целей.

"Праздники и начало года — это сильные "временные маяки". Они действительно повышают мотивацию для новых начинаний. Если подводить итоги в стиле "я не успел/не достиг", легко скатиться в самокритику и руминации. Лучше этого избегать, трезво оценивать свои результаты, фокусироваться на успехе и тщательно продумывать не только планы на будущий год, но и стратегию их достижения", — добавила Алина Яровая, руководитель сервиса психологической поддержки Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК.