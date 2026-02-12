Житель Самарской области добился суда из-за торговли "паленым" алкоголем

В редакцию Волга Ньюс обратился Роман О. Он рассказал, как пытается бороться с продажей нелегального алкоголя в Чапаевске. Свои "контрольные закупки" Роман снимает на видео.
На любительских кадрах, которые снимает Роман, видны торговые точки и все, что вокруг них. Затем мужчина подходит ближе и спрашивает продавца, есть ли дешевая водка. Торговцы без лишних раздумий говорят, что есть по 100 руб. и по 200. Без лишних раздумий протягивают после получения "сотки" поллитровку с прозрачной жидкостью. Ни этикеток, ни каких-то других опознавательных знаков на таре нет. Можно ли жидкость пить — не ясно.
Роман уже писал жалобы в правоохранительные органы (КУСП и копии заявлений предоставлены редакции). И вот на днях ему пришел ответ. Прокуратура Чапаевка сообщила письмом, что участковые ОМВД России по Чапаевску провели проверку, по результатам которой 30 декабря 2025 г. материал направили для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 119.
"Судебное разбирательство назначено на 17.02.2025", — рассказали в прокуратуре Чапаевка.
Ранее в Самарской области были случаи отравления алкоголем кустарного производства. А напитком "Мистер Сидр", произведенным в регионе, отравились люди по всей стране.
