Суд вынес приговор производителям смертельного напитка "Мистер Сидр"

В понедельник, 22 сентября, суд Красноглинского района Самары зачитал обвинительный приговор обвиняемым в производстве смертельного напитка "Мистер Сидр".
Напомним, из-за употребления напитка "Мистер Сидр" 50 человек скончались, трое получили тяжкий вред здоровью, 33 - легкий вред здоровью, 30 пострадавшим была своевременно оказана медицинская помощь.
Следствие полагает, что ради извлечения максимальной прибыли путем снижения производственных, финансовых и временных затрат Анар Гусейнов нарушил требования к производству пищевой продукции, разработал собственную технологию производства сидра с использованием несертифицированного этилового спирта. К незаконной деятельности мужчина привлек знакомого Артема Айрапетяна.
Ранее сообщалось, что сырье Гусейнову продал Айрапетян, который, в свою очередь, купил его у отца и сына Егоровых. А Егоровы вместе с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным похитили спирт со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области", который Гребенкин охранял. В отношении последней троицы возбудили уголовное дело о покушении на кражу. Егоровым и Гребенкину вынесли приговор ранее.
Айрапетяну и Гусейнову вменили ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности").
22 сентября в зале суда Красноглинского района Самары собралось много людей: адвокаты, потерпевшие, журналисты. Подсудимых привел в наручниках конвой. Один из мужчин, которого завели в клетку, имел на лице черную медицинскую маску. Говорят, на прошлые заседания он являлся так же. Адвокат подсудимых отказал журналистам в комментариях.
В итоге суд постановил назначить Гусейнову девять лет колонии общего режима, Айрапетяну - восемь лет колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда. Речь в каждом идет о сотнях тысяч рублей.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.