16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суд вынес приговор производителям смертельного напитка "Мистер Сидр" Кассационный суд пересмотрел приговор предполагаемому лидеру группировки "Законовские" Изумрудову Осужденному за взятку судье Бурцеву Александру Мукоедову отказались смягчить наказание Самарский полицейский брал взятки за сокрытие миграционных нарушений Вынесен приговор экс-гендиректору ООО "ТОМЕТ" Владимиру Чаброву

Суды Происшествия

Суд вынес приговор производителям смертельного напитка "Мистер Сидр"

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 136
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 22 сентября, суд Красноглинского района Самары зачитал обвинительный приговор обвиняемым в производстве смертельного напитка "Мистер Сидр".

Фото: Ксения Штефан

Напомним, из-за употребления напитка "Мистер Сидр" 50 человек скончались, трое получили тяжкий вред здоровью, 33 - легкий вред здоровью, 30 пострадавшим была своевременно оказана медицинская помощь.

Следствие полагает, что ради извлечения максимальной прибыли путем снижения производственных, финансовых и временных затрат Анар Гусейнов нарушил требования к производству пищевой продукции, разработал собственную технологию производства сидра с использованием несертифицированного этилового спирта. К незаконной деятельности мужчина привлек знакомого Артема Айрапетяна.

Ранее сообщалось, что сырье Гусейнову продал Айрапетян, который, в свою очередь, купил его у отца и сына Егоровых. А Егоровы вместе с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным похитили спирт со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области", который Гребенкин охранял. В отношении последней троицы возбудили уголовное дело о покушении на кражу. Егоровым и Гребенкину вынесли приговор ранее.

Айрапетяну и Гусейнову вменили ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности").

22 сентября в зале суда Красноглинского района Самары собралось много людей: адвокаты, потерпевшие, журналисты. Подсудимых привел в наручниках конвой. Один из мужчин, которого завели в клетку, имел на лице черную медицинскую маску. Говорят, на прошлые заседания он являлся так же. Адвокат подсудимых отказал журналистам в комментариях.

В итоге суд постановил назначить Гусейнову девять лет колонии общего режима, Айрапетяну - восемь лет колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда. Речь в каждом идет о сотнях тысяч рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5