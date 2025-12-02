Приговор экс-министру строительства Николаю Плаксину могут пересмотреть 11 декабря

Самарский областной суд может пересмотреть уголовное дело бывшего регионального министра строительства Николая Плаксина 11 декабря. Чиновника обвиняли в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Согласно информации сайта суда Ленинского района Самары, жалобы прокурора и адвоката приняли и материалы направили в ноябре в вышестоящую инстанцию. По данным облсуда, заседание по делу Плаксина может пройти 11 декабря.

Напомним, в 2021 г. по нацпроекту "Культура" в поселках Тимашево Кинель-Черкасского района и Глушицкий Большечерниговского района ООО "ТЕТ, а ТЕТ "М" строило культурно-досуговые центры. Общая стоимость контрактов составила более 219 млн рублей. Однако к установленной контрактами дате (декабрь 2021 г.) работы не удалось завершить. Также имелись многочисленные нарушения условий проекта и требований пожарной безопасности. При этом министерство строительства области выдало разрешения на ввод объектов в эксплуатацию и составило фиктивные отчеты о достижении показателей федерального проекта.

Позже по искам прокуратуры эксплуатацию зданий приостановили и возобновили только после устранения нарушений. Сумма ущерба, включающего расходы муниципалитетов на содержание пустующих объектов, составила более 2,6 млн рублей.

Судили Плаксина за превышение должностных полномочий и служебный подлог. Суд назначил ему четыре года лишения свободы в колонии общего режима и на два года лишил права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти.

Директор упомянутого "ТЕТ, а ТЕТ "М" Денис Фельдблит погиб в ДТП в декабре 2022 года. Фельдблит также фигурировал в громком деле чиновников Госстройнадзора.