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Суды Происшествия

Экс-министр строительства Николай Плаксин получил четыре года колонии

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ленинский районный суд Самары вынес приговор бывшему региональному министру строительства Николаю Плаксину. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: министерство строительства Самарской области

Напомним, в 2021 г. по нацпроекту "Культура" в поселках Тимашево Кинель-Черкасского района и Глушицкий Большечерниговского района ООО "ТЕТ а ТЕТ "М" строило культурно-досуговые центры. Общая стоимость контрактов составила более 219 млн рублей. Однако к установленной контрактами дате (декабрь 2021 г.) работы не удалось завершить. Также имелись многочисленные нарушения условий проекта и требований пожарной безопасности. При этом министерство строительства области выдало разрешения на ввод объектов в эксплуатацию и составило фиктивные отчеты о достижении показателей федерального проекта.

Позже по искам прокуратуры эксплуатацию зданий приостановили и возобновили только после устранения нарушений.

Сумма ущерба, включающего расходы муниципалитетов на содержание пустующих объектов, составила более 2,6 млн рублей.

Суд назначил Плаксину четыре года лишения свободы в колонии общего режима и на два года лишил права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти.

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