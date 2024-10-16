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Преступления Происшествия

Прокуратура направила в суд уголовное дело экс-министра строительства Николая Плаксина

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра строительства региона Николая Плаксина, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Он обвиняется по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Напомним, 25 апреля министра строительства задержали в качестве подозреваемого в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Интерес силовиков к Плаксину появился после возбуждения уголовного дела в отношении теперь уже бывшего главы Госинспекции стройнадзора Самарской области Владимира Захарина. Захарина и нескольких его подчиненных "взяли" сотрудники ФСБ 11 мая 2022 года. Позже в отношении главы ГИСН возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

По версии следствия, в 2021 г. в рамках нацпроекта "Культура" в поселках Тимашево Кинель-Черкасского района и Глушицкий Большечерниговского района ООО "ТЕТ А ТЕТ "М" осуществлялось строительство культурно-досуговых центров. Общая стоимость контрактов составила более 219 млн рублей. К установленной контрактами дате в декабре 2021 г. работы не были завершены. Имелись многочисленные нарушения условий проектной документации, требований к защищенности и пожарной безопасности зданий.

Несмотря на это министерство строительства области выдало разрешения на ввод объектов в эксплуатацию и составило фиктивную отчетную документацию, свидетельствующую о достижении регионом целей, показателей и результатов федерального проекта.

В последующем по искам прокуратуры эксплуатация зданий была приостановлена и возобновлена после устранения нарушений.

Сумма причиненного ущерба, включающего расходы муниципалитетов на содержание пустующих объектов и стоимость невыполненных строительно-монтажных работ, составила 7,8 млн рублей.

В ходе следствия наложен арест на банковский счет бывшего чиновника.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу.

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