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Происшествия

Экс-главу ГИСН госпитализировали в кардиологию накануне задержания министра строительства

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сразу несколько источников сообщили о госпитализации в отделение кардиологии теперь уже бывшего главы Государственной инспекции строительного надзора Владимира Захарина.

Это случилось непосредственно перед задержанием министра строительства Самарской области Николая Плаксина и обысками в минстрое 25 апреля.

Обоих высокопоставленных чиновников задержали по одному уголовному делу. Захарина и нескольких его подчиненных "взяли" сотрудники ФСБ 11 мая 2022 года. Позже в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

По версии следствия, сотрудники ГИСН скрыли недочеты, например, несоответствие требованиям пожарной безопасности, при строительстве двух ДК. Дворцы культуры возводили по национальному проекту "Культура" в пос. Глушицкий Большечерниговского района и в с. Тимашево Кинель-Черкасского района. Исполнителем работ по обоим контрактам выступало самарское ООО "Тет А Тет М" Людмилы Фельдблит. В уголовном деле Захарина фигурировал и подрядчик — сын Людмилы, Денис Фельдблит. Но 26 декабря 2022 г. Денис погиб в ДТП.

Адвокаты, работающие по этому делу, говорят, что все, что не успели доделать по нацпроекту при строительстве, доделали, просто не уложились в срок. Сейчас ДК используют, есть даже фото на официальных сайтах со счастливыми посетителями во время официальных мероприятий. Соответственно, никакой угрозы жизни и здоровью нет, иначе требуется наказывать всех, вплоть до работников прокуратуры, кто не препятствует использованию "опасных" ДК.

По данным правоохранителей, расследование дела Захарина уже закончили. Всего в нем четверо подозреваемых — сам Захарин и трое его подчиненных. Планируется, что сейчас обвиняемые ознакомятся с материалами и, возможно уже в мае, дело направят в суд. Впрочем, в начале этой недели Захарин не явился на встречу со следователем. Как стало известно, его госпитализировали в кардиологию. Насколько серьезны проблемы со здоровьем — пока не ясно.

В то же время, материалы в отношении министра строительства Николая Плаксина были выделены в отдельное производство. Плаксина задержали также сотрудники УФСБ по Самарской области, расследованием занимаются работники ГСУ ГУ МВД по Самарской области. Полицейские планируют ходатайствовать в суде об аресте Плаксина, если он не начнет сотрудничать со следствием.

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