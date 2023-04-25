На министра строительства Самарской области возбудили уголовное дело

В отношении министра строительства Самарской области Николая Плаксина возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение полномочий"). Об этом сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Плаксина подозревают в том, что он приказал подчиненным выдать разрешения на ввод в эксплуатацию двух ДК, построенных по нацпроекту "Культура", хотя здания не соответствовали требованиям проектной документации.

Сейчас министр задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В здании министерства и дома у Плаксина прошли обыски.

Напомним, ранее из-за нарушений при строительстве двух ДК по нацпроекту возбудили уголовное дело на главу ГИСН Самарской области Владимира Захарина.