В ИК-6 УФСИН России по Самарской области предотвращена попытка передачи запрещенных предметов

В Самарской области инструктор-кинолог и его четвероногая напарница предотвратили попытку доставки запрещенного предмета на территорию исправительной колонии № 6, сообщает пресс-служба регионального УФСИН России.

Инцидент произошел на транспортном контрольно-пропускном пункте. Во время досмотра грузового автомобиля "Фотон", прибывшего на территорию учреждения. Устройство было спрятано ухищренным способом в кабине водителя.

Благодаря слаженной работе кинолога и его служебной собаки запрещенный предмет не попал на территорию исправительного учреждения.